Guardias civiles y policías confían en contar con más refuerzos en Ibiza este verano

Los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado confían en contar con más efectivos para afrontar este año la temporada turística en las Pitiusas, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, cada uno por sus propios motivos, tal y como explican representantes de ambos cuerpos a Diario de Ibiza.

En el caso de la Guardia Civil, el cuerpo responsable de la seguridad en todo el territorio de la isla que queda fuera del núcleo urbano de Vila, la buena previsión en cuanto a los refuerzos veraniegos se basa en la preponderancia que ha ganado Baleares en los concursos internos de traslados de agentes, según revela el portavoz regional de la asociación de agentes Jucil, Tomás Quesada.

«En el sistema de publicación de vacante que tenemos en nuestra organización interna, ha cambiado el estatus de Balearse y se le ha dado preferencia, tanto para la cobertura voluntaria como para la forzosa, así que prevemos que se cubran una buena parte de las casi 300 vacantes que hay en seguridad ciudadana en todo el archipiélago», explica.

90 vacantes en las Pitiusas

De todas esa vacantes, 70 corresponden a Ibiza y otras 20 a Formentera, según detalla. Son todas de seguridad ciudadana, es decir, de agentes que constituyen la primera línea de respuesta de la Benemérita y que realizan funciones primordiales como patrullaje preventivo, atención a denuncias, auxilio en accidentes, control de altercados o primeras intervenciones ante cualquier emergencia. El núcleo básico del cuerpo, en definitiva.

La previsión que manejan en Jucil no es que se cubran las 90 plazas, pero sí una gran parte de ellas. Sin embargo, la complejidad propia de las Pitiusas provoca que solucionar un problema genere otro: la dificultad de encontrar alojamiento en pleno verano y sin apenas margen para todos esos agentes.

«Van a tener muy poco margen de actuación, apenas diez días. El año pasado, diferentes instituciones en Ibiza pusieron las infraestructuras que tienen, como albergues y cosas así, a disposición de los compañeros recién llegados. Por lo menos se evitaron las imágenes de ver a guardias civiles durmiendo en caravanas o coches. No sé qué pasará este año porque se prevé un movimiento grande y en julio ya no queda una piedra donde cobijarse», alerta el portavoz.

Distinta es la situación de los refuerzos de distintas especialidades de la Guardia Civil, que, un año más, formarán parte del dispositivo especial veraniego, ya que ellos sí cobran cuantiosas dietas para su alojamiento: «El mayor de sus problemas puede ser encontrar una plaza de hotel o una vivienda que sí que van a poder pagar con el sobresueldo que tienen».

En cualquier caso, la previsión es que, después del verano se vuelva «otra vez a lo mismo», es decir, que los refuerzos de seguridad ciudadana «salgan huyendo de aquí en cuanto tengan la puerta abierta». «En vez de darles un plus de insularidad como Dios manda para hacer frente al sobrecoste que supone vivir aquí. Porque si voy a ganar lo mismo en Balears que en Cuenca, Toledo o Zaragoza, sitios donde puedo estirar más la nómina y me dan mejores condiciones de vida, no voy a dudar un momento en irme», se resigna Quesada.

Policía Nacional

Por su parte, la Policía Nacional, además de velar por la seguridad en Vila, también tiene las competencias en materia de extranjería y fronteras, es decir, gestionar la llegada de pateras. El portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP) en Baleares, David Pola, ofrece una opinión variable sobre posibles refuerzos, a falta de confirmación oficial. Por un lado, barrunta que les pondrán «el mismo menú que todos los años», es decir, «un número muy pequeño de agentes que vendrán de Palma y la Península a echar una mano, como siempre».

Al mismo tiempo, se muestra esperanzado con el reciente nombramiento como nuevo Director Adjunto Operativo de José Luis Santafé, quien, como excomisario de Ibiza y exjefe superior del cuerpo en Baleares, «tiene que ser sensible» a la problemática regional. «Además, es natural de aquí, igual que la secretaria de Estado de Seguridad (Aina Calvo). Esperemos que entre todos, con los vínculos que tienen con las islas, consigan atraer mejoras y sean realistas de cara al funcionamiento de la Administración. Por eso, esperemos que haya un plan específico más reforzado que en otros años para nuestras islas», confía.

«Cortinas de humo»

Además, el portavoz sindical también espera que este nuevo organigrama también le dé un impulso que permita «otorgar una calificación mayor a la comisaría de Ibiza», un ascenso de categoría que «permitiría tener más efectivos, ampliar brigadas y contar con nuevas infraestructuras de cara a la lucha contra la inmigración irregular».

Menos optimista se muestra Pola con la reciente inclusión de las viviendas proyectadas para agentes en el solar anexo a la Comisaría de Ibiza en el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado. Así, asegura que forma parte de las «cortinas de humo para ganar tiempo de cara a futuro y que la gente no esté enfadada pensando en este problema».

«Se ponen en marcha una serie de medidas, se firman protocolos y convenios, se caducan, se vuelven a firmar… Primero el proyecto está en el Plan de Infraestructuras, pero luego no, luego sí… Yo llevo 20 años en Balears, llevó muchísimo tiempo oyendo hablar de esas viviendas y siempre es lo mismo», resume, añadiendo que la única medida útil y efectiva al momento es aumentar los salarios para adaptarlos al alto coste de la vida en la isla.