La falta de vivienda complica la llegada de 90 guardias civiles a Ibiza en julio

De las 90 vacantes de la Guardia Civil en las Pitiusas, 70 corresponden a Ibiza y otras 20 a Formentera, según detalla el portavoz regional de la asociación de agentes Jucil, Tomás Quesada. La previsión que manejan en Jucil no es que se cubran las 90 plazas, pero sí una gran parte de ellas. Sin embargo, la complejidad propia de las Pitiusas provoca que solucionar un problema genere otro: la dificultad de encontrar alojamiento en pleno verano y sin apenas margen para todos esos agentes.

«Van a tener muy poco margen de actuación, apenas diez días. El año pasado, diferentes instituciones en Ibiza pusieron las infraestructuras que tienen, como albergues y cosas así, a disposición de los compañeros recién llegados. Por lo menos se evitaron las imágenes de ver a guardias civiles durmiendo en caravanas o coches. No sé qué pasará este año porque se prevé un movimiento grande y en julio ya no queda una piedra donde cobijarse», alerta el portavoz.

Distinta es la situación de los refuerzos de distintas especialidades de la Guardia Civil, que, un año más, formarán parte del dispositivo especial veraniego, ya que ellos sí cobran cuantiosas dietas para su alojamiento: «El mayor de sus problemas puede ser encontrar una plaza de hotel o una vivienda que sí que van a poder pagar con el sobresueldo que tienen».