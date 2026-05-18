Rescate
Evacúan en helicóptero al tripulante de un buque a 72 millas de Formentera: ingresa de urgencia en el hospital de Ibiza
Salvamento Marítimo ha publicado en su cuenta de X que el 'Helimer 203' ha trasladado al afectado hasta el aeropuerto de Ibiza, donde lo ha recogido una ambulancia del Ib-Salut
Salvamento Marítimo ha publicado este lunes, a través de su cuenta oficial de X, @salvamentogob, la evacuación médica de un tripulante del buque tanque Mut Otz, de bandera portuguesa, cuando la embarcación se encontraba a 72 millas al sur de Formentera.
Según ha escrito el organismo en redes sociales, el helicóptero Helimer 203 ha participado en el operativo y ha trasladado al afectado hasta el aeropuerto de Ibiza, donde lo ha recogido una ambulancia del Ib-Salut.
El paciente ha ingresado en Urgencias y queda en Observación
Según ha informado el Hospital Can Misses, el tripulante ha ingresado en el centro a las 18.39 horas, en el área de Urgencias. Se trata de un varón de 26 años, de nacionalidad turca.
El paciente está siendo atendido y permanece en observación, donde permanecerá durante unas horas mientras se le realizan las primeras pruebas médicas. Las primeras informaciones apuntan a que se trata de una situación urgente, aunque aparentemente no grave. No obstante, por el momento no se puede confirmar su estado, ya que el personal sanitario continúa valorándolo.
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