Sucesos
Detenido en Ibiza por corrupción de menores: pidió fotos eróticas a cambio de dinero a un niño a través de redes sociales
La investigación sigue abierta para averiguar si hay más víctimas
Agentes de la Policía Nacional en Ibiza han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de corrupción de menores. La investigación se inició, por parte de la UFAM (la Unidad de Atención a la Familia la Mujer), tras la denuncia presentada por la madre de una víctima menor de edad, quien alertó de que una persona estaba contactando, a través de una famosa red social, mediante un perfil concreto.
El ahora detenido trataba de intercambiar contenido de carácter erótico con la víctima, según informa la Policía Nacional en un comunicado. De hecho, llegó a ofrecerle dinero a cambio de fotos. También realizó comentarios de carácter sexual al menor.
Tras las diligencias policiales, los agentes de la UFAM identificaron al usuario, que reside actualmente en Ibiza. Tras un dispositivo de búsqueda, lo localizaron y detuvieron el pasado miércoles como presunto autor de un delito de corrupción de menores. La investigación sigue abierta para conocer si hay más víctimas, según ha detallado el cuerpo armado.
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