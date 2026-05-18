Damià Verdera, sobre el concurso del Club Náutico Ibiza: "Tenemos 90 días para preparar un proyecto muy potente"

La Autoridad Portuaria de Baleares (CNI) ha iniciado la cuenta atrás para el histórico concurso que debe adjudicar las obras y la gestión, durante un máximo de 25 años, de las instalaciones en el puerto de Ibiza que gestionaba hasta abril de 2024 el Club Náutico Ibiza (CNI), y que desde entonces están en manos de la empresa privada Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS).

Damià Verdera, presidente del CNI, y la junta directiva que dirige, son muy conscientes de la importancia de este concurso público, para cuya presentación de ofertas se abre ahora un plazo de 90 días. La noticia ha saltado desde las páginas del Boletín Oficial del Estado (BOE), que este lunes ha publicado la resolución de la Autoridad Portuaria por la que se anuncia el concurso. El procedimiento se abre para elegir la oferta más ventajosa para la gestión y explotación de estas instalaciones náuticas deportivas, que ocupan un total de 33.352 metros cuadrados del espejo de aguas del puerto de Ibiza.

Reunión esta semana

"En cuanto podamos descargar las bases del concurso las estudiaremos y a lo largo de esta semana nos reuniremos". Verdera explica que llevan ya tiempo preparando el concurso y su publicación oficial no les ha cogido por sorpresa. Representa para ellos "el pistoletazo de salida" a una carrera de fondo que ahora está más o menos en su ecuador. Se pueden presentar no una o dos, sino más empresas privadas a esta oferta en un puerto muy goloso, como advierte el nuevo delegado de la APB en Ibiza y Formentera, Alberto del Pino: "Lo que no me sorprendería es que se presentaran más empresas al concurso. Ibiza es un puerto atractivo y lo digo porque otras instalaciones, como por ejemplo en Málaga, han despertado un interés tremendo. Donde antes se presentaban dos o tres ahora acuden muchas más empresas. Lo lógico es que se presenten más al concurso en Ibiza".

La directiva del CNI lleva un tiempo "en contacto con varias ingenierías" para perfilar el proyecto que presentarán al concurso, aunque como reconoce Verdera, la parte que más les preocupa es "la económica y financiera" y es la que tienen que "estudiar bien". En cuanto a la técnica, apunta que el ingeniero Pedro Puigdengoles está "buscándole un encaje a nuestra lámina de agua".

"Hace días que empezamos a elaborar la estrategia deportiva", para lo que están en contacto con el Club Marítimo de Mahón. De hecho, una representación de esta entidad, de otras de Mallorca y de la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (que representa a 24 entidades náuticas de las islas), han sido invitados por el CNI a un encuentro en Ibiza. La idea es "empezar a redactar y adaptar el proyecto de Mahón a Ibiza, un proyecto muy potente, ganador. Estamos en ello", apunta al respecto Damià Verdera. "Nos ponemos manos a la obra porque tenemos 90 días", finaliza en un tono optimista.