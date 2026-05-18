El centro de crisis para violencia sexual de Ibiza atiende ya a 33 mujeres en solo un mes

El Espai Savina, el primer centro de crisis de Ibiza para mujeres víctimas de violencia sexual, atiende a día de hoy a 33 personas. El servicio lleva un mes en funcionamiento desde su inauguración oficial y, en este tiempo, doce de estas personas han accedido al servicio al margen de las derivaciones de la Oficina de la Dona, con la que coordina sus actuaciones.

«Son muchos casos», lamenta la consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell. Según explica, estas mujeres han llegado al servicio a partir de derivaciones realizadas por alguna administración o han contactado por sus propios medios. De estas doce, cuatro lo han hecho fuera del horario de atención de oficina —a través del teléfono disponible las 24 horas: 900 009 888— y uno de los casos ya provocó la activación del servicio.

Esto último implica que, si la persona que está de guardia considera que la usuaria no está bien «porque ha pasado algo», se la va a buscar y «se la acompaña a la Policía, a la Guardia Civil o donde corresponda». En este caso, se activó el servicio 24 horas para hacer un acompañamiento, explica Escandell.

Mujeres mayores de 16 años que hayan sufrido una agresión sexual

Espai Savina es una extensión de la Oficina de la Dona, el servicio específico de información y asesoramiento para mujeres en Ibiza, con el que trabaja desde hace tres meses. El contrato de gestión se adjudicó a la empresa Intress antes de Navidad del año pasado y, desde entonces, se han avanzado protocolos de coordinación y derivación para transferir los casos de forma ordenada, detalla Escandell.

Este nuevo servicio ofrece asistencia inmediata a mujeres mayores de 16 años que hayan sufrido una agresión sexual, aunque si se trata de ataques en el ámbito intrafamiliar a jóvenes de entre 16 y 18 años, la gestión se deriva al servicio de Protección de Menores, aclara la consellera.

Preguntada por si hay un perfil concreto en los últimos casos que han llegado, Escandell señala que todavía es «un poco pronto para extrapolar datos». Al tratarse de «un espacio específico» se considera que «aflorarán otras casuísticas» cuando se coja confianza al servicio. Entonces se podrán ofrecer datos con mayor concreción.

Se tiene en cuenta que, en muchas ocasiones, cuando una mujer sufre una agresión sexual no se atreve a denunciar por temor o desconfianza hacia la evolución del proceso. Sin embargo, al tratarse de un servicio específico, «al que por lo menos puedes llamar y sabes que te atenderán las 24 horas del día, los 365 días al año y alguien te escuchará y te acompañará si necesitas denunciar o ir al hospital». «Una persona ya no sentirá que está sola, que es lo importante», destaca Escandell.

Cinco técnicos preparados para prestar la mejor atención

Para aliviar la carga laboral de la Oficina de la Dona, en Espai Savina trabajan cuatro profesionales, además de una quinta persona que cubrirá vacaciones, bajas o guardias. «Hablamos de cinco personas más. De perfil técnico, muy especializado. Hay asistencia jurídica, psicológica y social, a través de una trabajadora social», recuerda Escandell.

«No hablamos de auxiliares, sino de personas formadas específicamente para tratar casos de agresiones sexuales», añade. La consellera señala que incluso el personal de la Oficina de la Dona ya ha asistido a dos jornadas de formación impartidas por profesionales del Reino Unido, donde nacieron los centros de crisis contra la violencia sexual a mediados de los años 70, para garantizar la mejor atención a las usuarias. «Allí se llaman Rape Crisis Centre y contactamos con ellos a través del viceconsulado inglés desde hace unos años. De hecho, el otro día vino una representante del viceconsulado ibicenco para conocer el Espai Savina y ofrecerse a compartir y colaborar», indica.

Este servicio innovador cuenta con un espacio físico ubicado en el centro de Vila que no tiene ningún cartel o señal identificativa, ya que se quiere garantizar la protección de las mujeres.

Interiorizar el número igual que el del 016

Al haber acudido más de una decena de mujeres al servicio en tan solo un mes, Escandell afirma que se prevé que las atenciones aumenten. «Es una cosa contrastada. Cada vez que haces un servicio nuevo, al principio hay una subida exponencial, porque de repente aparece un punto de referencia para cosas que se gestionaban de manera dispersa, y luego se estabiliza».

«La estigmatización, la revictimización... Hay mucho miedo a todo esto, pero si sabes que puedes acudir a un espacio con profesionales que garantizarán confidencialidad total y absoluta, que te informarán y te acompañarán, te quitarán el miedo o al menos te escucharán... La gente acude», opina.

Para que se conozca bien la existencia del servicio se está preparando una campaña de divulgación y se invitará a la Federación Hotelera y al sector del ocio nocturno a participar en su difusión. Incluso se intentará que se cuente con el teléfono 24 horas en el caso de que se active el Protocolo Ángela, la estrategia de seguridad en locales nocturnos que permite a mujeres víctimas de acoso o en situación de riesgo pedir ayuda de forma discreta, preguntando por Ángela. «La idea es que el número de Espai Savina se interiorice como el 016», apunta Escandell.

La consellera recuerda que, como se hace con los demás servicios nuevos, la concesión es de un año con opción a otro de prórroga: «Es el tiempo que hace falta para ver el impacto real y si está bien dimensionado o no». «Si en un año vemos que la atención psicológica requiere más horas, que es por donde pensamos que puede ir la cosa, podremos modificar la bolsa de horas», explica.

«Antes o después se tendrán que hacer ajustes», opina Escandell, que señala que «afortunadamente», en este sentido, el Govern balear «ya ha dicho» que ayudará con la financiación del servicio —que se adjudicó por cerca de 570.000 euros anuales— a través del Institut Balear de la Dona. «Normalmente arrancamos, vemos cómo va y si tenemos que dimensionar o ajustar, evidentemente lo haremos», concluye.