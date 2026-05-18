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Cazados cuatro conductores drogados y dos borrachos por la Policía Local de Ibiza

Tres vehículos inmovilizados y trasladados al depósito municipal con la grúa en nuevos controles de tráfico en la ciudad

Control de la Policía Local de Ibiza este domingo.

Control de la Policía Local de Ibiza este domingo. / A.D.E.

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

La Policía Local de Ibiza realizó este domingo nuevos controles de tráfico en la ciudad, que se saldaron con cuatro conductores que dieron positivo en drogas y otros dos en alcoholemia. Para uno se ha incoado un expediente administrativo y para otro, penal, según ha informado el Ayuntamiento de Ibiza.

Durante el dispositivo, los agentes también detectaron un delito por conducir sin permiso y levantaron un acta por tenencia de drogas en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana.

El balance de los controles incluye además tres denuncias por tener la ITV caducada, ocho por no llevar puestos los cinturones de seguridad y una por carecer del seguro obligatorio para el vehículo.

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La Policía Local también denunció a un conductor por circular sin haber realizado el curso de reeducación, a otro por conducir sin tener un permiso válido en España y a un tercero por utilizar el teléfono móvil al volante. Como resultado de estas actuaciones, tres vehículos fueron inmovilizados y trasladados al depósito municipal con la grúa.

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