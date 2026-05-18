¿Más casos de violencia sexual porque hay un nuevo servicio en Ibiza?

«Es la eterna discusión y la eterna disquisición», afirma la consellera Carolina Escandell, cuando se le pregunta si el hecho de que en un mes una docena de mujeres hayan acudido al Espai Savina significa que se dan más casos de violencia sexual en Ibiza. «¿Afloran más casos de violencia sexual porque existe un nuevo servicio o hay un servicio porque hay más casos?», plantea.

La consellera recuerda que existe la percepción de que durante el covid bajaron las denuncias «porque las mujeres no salían a la calle y estaban en un entorno muy cerrado». «Por un lado, se generaban menos situaciones porque los hombres las tenían más controladas, pero las que pasaban eran mucho más graves», señala.

Cuando acabó la pandemia, «hubo una subida exponencial que tuvo que ver con los casos que no afloraban porque las mujeres no tenían vida social». «Ahora se ha estabilizado un poco, pero hay un crecimiento. Ya podemos empezar a decir que el crecimiento de casos que tiene la Oficina de la Dona es proporcional a la subida de población en Ibiza», valora. «Si dices que los casos suben un 10% pero la población un 15%, en realidad han bajado. Tenemos que empezar a hacer este análisis una vez que hemos dejado atrás el covid», indica Escandell. En este sentido, apunta que «se debe dejar tiempo a que haya la subida que tiene que haber [en las atenciones del Espai Savina], y luego ver cómo evoluciona».

Noticias relacionadas

Para sacar conclusiones, considera que habrá que esperar a que pase el verano. «Hay varias cosas: la población turística, la población flotante que viene a trabajar y también la población autóctona. Hay muchos establecimientos abiertos, mucha actividad económica, hay más vida lúdica, y tenemos que ver qué pasa este verano», indica Escandell.