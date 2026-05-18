Más seguridad en esta carretera de Ibiza: Sant Joan mejora la carretera de Benirràs

El Ayuntamiento de Sant Joan avanza en las obras de rehabilitación del firme de la carretera de Benirràs, una intervención con la que el municipio busca mejorar las condiciones de seguridad y conservación de una de las vías de acceso a la cala.

La alcaldesa de Sant Joan, Tania Marí, ha visitado los trabajos junto a técnicos municipales para comprobar el estado de ejecución de las actuaciones que se están llevando a cabo en distintos puntos del trazado. La intervención está centrada especialmente en la mejora de los sistemas de drenaje transversal, considerados clave para garantizar una mejor evacuación del agua y evitar daños futuros en el firme de la carretera.

Nuevos elementos de drenaje para alargar la vida útil de la vía

Entre los trabajos previstos figura la sustitución de elementos obsoletos por marcos prefabricados de hormigón armado, una solución destinada a reforzar la capacidad de drenaje y reducir el riesgo de deterioro de la calzada.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta actuación forma parte de la línea de trabajo municipal orientada al mantenimiento y mejora de las infraestructuras públicas, con especial atención a la seguridad vial, la accesibilidad y la conservación del entorno rural. Con estas obras, Sant Joan de Labritja pretende garantizar una vía más segura y duradera en el acceso a Benirràs, uno de los puntos del municipio con mayor tránsito, especialmente durante la temporada de mayor afluencia.