Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones AndalucíaCrimen AlicanteFiesta barcos FormenteraAlquiler turístico ilegal
instagramlinkedin

Obras

Más seguridad en esta carretera de Ibiza: Sant Joan mejora la carretera de Benirràs

La alcaldesa, Tania Marí, visita las obras de rehabilitación del firme, una actuación municipal destinada a aumentar la durabilidad de la vía de acceso a la cala

Obras de rehabilitación del firme en la carretera de Benirrás

Obras de rehabilitación del firme en la carretera de Benirrás / Ayuntamiento Sant Joan

Carolina Avilar

Carolina Avilar

sant joan

El Ayuntamiento de Sant Joan avanza en las obras de rehabilitación del firme de la carretera de Benirràs, una intervención con la que el municipio busca mejorar las condiciones de seguridad y conservación de una de las vías de acceso a la cala.

La alcaldesa de Sant Joan, Tania Marí, ha visitado los trabajos junto a técnicos municipales para comprobar el estado de ejecución de las actuaciones que se están llevando a cabo en distintos puntos del trazado. La intervención está centrada especialmente en la mejora de los sistemas de drenaje transversal, considerados clave para garantizar una mejor evacuación del agua y evitar daños futuros en el firme de la carretera.

Nuevos elementos de drenaje para alargar la vida útil de la vía

Entre los trabajos previstos figura la sustitución de elementos obsoletos por marcos prefabricados de hormigón armado, una solución destinada a reforzar la capacidad de drenaje y reducir el riesgo de deterioro de la calzada.

Noticias relacionadas y más

Desde el Ayuntamiento destacan que esta actuación forma parte de la línea de trabajo municipal orientada al mantenimiento y mejora de las infraestructuras públicas, con especial atención a la seguridad vial, la accesibilidad y la conservación del entorno rural. Con estas obras, Sant Joan de Labritja pretende garantizar una vía más segura y duradera en el acceso a Benirràs, uno de los puntos del municipio con mayor tránsito, especialmente durante la temporada de mayor afluencia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un hombre al precipitarse por un acantilado en el norte de Ibiza
  2. Digno de una película de terror: así era por dentro el albergue ilegal desalojado en Ibiza
  3. La noche en Amnesia Ibiza que puso a prueba a una pareja de 45 y 50 años
  4. Cuatro días de fuga con la furgoneta robada de su trabajo en Ibiza: «Un espectáculo»
  5. El agresor de la mujer ingresada en el hospital Can Misses de Ibiza la amenazó con 'cortarle el cuello
  6. El Cámping Es Cana se despide tras casi cinco décadas en Ibiza: 'Gracias y hasta siempre”
  7. Absuelven a una mujer que fue condenada por gastar miles de euros en Ibiza usurpando la identidad de otra
  8. Un sindicato policial alerta del nuevo 'problema grave' que ya está sufriendo el aeropuerto de Ibiza

Más seguridad en esta carretera de Ibiza: Sant Joan mejora la carretera de Benirràs

Más seguridad en esta carretera de Ibiza: Sant Joan mejora la carretera de Benirràs

Tras la agresión sexual en el hospital de Ibiza el Defensor del Paciente exige vigilancia en todos hospitales del país

Tras la agresión sexual en el hospital de Ibiza el Defensor del Paciente exige vigilancia en todos hospitales del país

El Barruguet lleva el teatro a las 'escoletes' y prepara funciones para 3.500 escolares de Santa Eulària

El Barruguet lleva el teatro a las 'escoletes' y prepara funciones para 3.500 escolares de Santa Eulària

Sant Joan refuerza el servicio de socorrismo con nuevo material para las playas

Sant Joan refuerza el servicio de socorrismo con nuevo material para las playas

El traslado de fangos a Ca na Putxa agrava la presión sobre el vertedero de Ibiza

El traslado de fangos a Ca na Putxa agrava la presión sobre el vertedero de Ibiza

El alcalde de Ibiza pide al Rey Felipe VI que él y la Reina Letizia visiten de nuevo la isla

El alcalde de Ibiza pide al Rey Felipe VI que él y la Reina Letizia visiten de nuevo la isla

Niegan la viudedad a una mujer que se casó dos veces con el mismo marido y que le cuidó al enfermar en Baleares

Fallece en Ibiza la popular Anita Marí del bar Ca n'Anneta

Fallece en Ibiza la popular Anita Marí del bar Ca n'Anneta
Tracking Pixel Contents