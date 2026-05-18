Cárcel para tres camellos por vender todo tipo de drogas en Ibiza

Dos sentencias dictadas por conformidad en la Audiencia Provincial han castigado el menudo de drogas en Ibiza. En una de ellas, dos ciudadanos italianos han aceptado tres años y medio de prisión cada uno por distribuir cocaína, ketamina, MDMA y resina de cannabis en la isla. En la otra, un ciudadano británico ha sido condenado a dos años de cárcel, aunque esta pena queda suspendida durante tres años.

La primera resolución declara probado que los condenados «durante, al menos, los meses de febrero a mayo de 2022», se dedicaron junto con otros implicados a la distribución de drogas. Según la sentencia, los acusados utilizaban una vivienda y un trastero para la «adquisición, almacenamiento y venta ilegal de sustancias estupefacientes».

En los registros autorizados judicialmente se intervinieron drogas, utensilios para preparar dosis, básculas de precisión, una máquina envasadora al vacío y 20.155 euros en moneda fraccionada La sustancias intervenidas en esta causa habría alcanzado en el mercado ilícito un valor de 22.406, euros. La Audiencia condena a los dos acusados a tres años y medio de prisión y a una multa de 50.000 euros para cada uno.

Sant Josep

En la segunda causa, la Audiencia condena a un hombre de nacionalidad británica a dos años de prisión y a una multa de 1.000 euros por un delito contra la salud pública de menor entidad. Los hechos ocurrieron sobre la 1.20 horas del 1 de junio de 2022 en la calle Es Caló, en Sant Josep, cuando fue sorprendido por agentes de la Policía Local con drogas ocultas en latas de refresco dentro de una mochila.

El acusado llevaba nueve bolsitas de cocaína, MDMA en polvo cristalino, 22 comprimidos de MDMA en forma de corazón y una mezcla de cafeína, ketamina y MDMA. También se le intervinieron 310 euros que los investigadores consideran provenientes de la venta ilícita de sustancias.