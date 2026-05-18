El Barruguet lleva el teatro a las 'escoletes' y prepara funciones para 3.500 escolares de Santa Eulària

El Festival Barruguet de Teatro Familiar ha puesto en marcha este lunes su programación educativa con las primeras funciones dirigidas a las escoletes de Santa Eulària, dentro de una edición que refuerza su apuesta por acercar las artes escénicas a la infancia desde las edades más tempranas.

Hasta el 28 de mayo, el certamen ofrecerá un total de ocho funciones específicas para escoletes del municipio. Siete de ellas corresponden al espectáculo 'Cinc plometes té el plomer', de la compañía Xènia Fuertes, que se representará directamente en los propios centros educativos. Además, otra escoleta asistirá a la función 'Kikú, un conte ple de llum', también de Xènia Fuertes, en una de las salas del edificio de Cultura.

La programación está diseñada para bebés y niños de 0 a 3 años, con espectáculos adaptados a sus necesidades y pensados para estimular la curiosidad, la imaginación y la percepción sensorial. Según la organización, este año participan dos escoletes más que en ediciones anteriores, lo que amplía el alcance de esta línea educativa del festival.

Funciones escolares en todos los centros públicos del municipio

La actividad del Barruguet se ampliará este martes con el inicio de las funciones escolares dirigidas al alumnado de Infantil y Primaria. En total, se han programado 19 representaciones de tres espectáculos diferentes, con la participación de cerca de 3.500 alumnos procedentes del 100% de los centros públicos de Santa Eulària.

Las obras previstas para escolares son 'La veritable història dels tres porquets', de Xip Xap, dirigida al alumnado de Infantil; 'La gallina dels ous d’or', de Zum-Zum Teatre, para estudiantes del primer ciclo de Primaria; y 'Tubs del món', de Bufa & Sons, destinada a los cursos superiores.

Las funciones se celebrarán en distintos espacios culturales del municipio, entre ellos el Teatre Espanya, el Palacio de Congresos, el Centro Cultural de Jesús y el Centro Cultural des Puig d’en Valls.

El festival mantiene también su vertiente social con actividades dirigidas a los centros de mayores. En este ámbito, el espectáculo 'Tubs del mon' llega este martes a Sa Residència Colisée y el 21 de mayo a Can Blai, en sesiones abiertas a residentes y familiares.

La programación para el público general se desarrollará del 22 al 24 de mayo e incluirá 20 espectáculos de teatro, circo, música, danza y propuestas de calle. Participarán compañías procedentes de Balears, Catalunya, Cantabria, País Vasco y Comunitat Valenciana.