Amics de la Terra pide frenar la ampliación del aeropuerto de Ibiza

Amics de la Terra Ibiza ha reclamado que se paralice el proyecto de ampliación del aeropuerto de Ibiza previsto por Aena, al considerar que supondría un nuevo aumento de la presión sobre una isla que ya afronta problemas de saturación territorial, turística y ambiental.

La organización ecologista ha advertido este lunes de que una ampliación de la infraestructura aeroportuaria tendría consecuencias directas sobre la crisis hídrica, la emergencia habitacional, el incremento de las emisiones de carbono y el modelo turístico de la isla. La entidad sostiene que Ibiza necesita fijar límites efectivos a su crecimiento y no seguir ampliando infraestructuras que favorezcan un mayor volumen de llegadas.

Amics de la Terra también ha señalado el impacto que ya tiene el aeropuerto sobre el Parque Natural de ses Salines, un espacio protegido de alto valor ecológico situado en el entorno de la infraestructura. Según la asociación, la terminal genera actualmente un efecto “muy negativo” sobre este enclave natural.

Reclamo a las instituciones y posible movilización social

La entidad ha recordado que la Mesa de Diálogo del Agua de Ibiza, de la que forma parte, aprobó recientemente por unanimidad un posicionamiento en el que reclama límites al crecimiento de la isla como condición necesaria para garantizar la sostenibilidad hídrica. En ese documento, según Amics de la Terra, se menciona expresamente la ampliación del aeropuerto.

La organización ecologista ha subrayado además que otras entidades, como el Institut d’Estudis Eivissencs y el GEN-GOB, también se han pronunciado en contra del proyecto impulsado por Aena.

Amics de la Terra cuestiona igualmente que el aumento del tráfico aéreo pueda compensarse mediante el uso de combustibles sostenibles de aviación, conocidos como SAF. La entidad considera que los biocombustibles de origen vegetal no descarbonizan realmente el sector y generan impactos añadidos sobre el uso del suelo, el agua y la producción agrícola.

En este sentido, la asociación sostiene que destinar superficie agrícola a producir combustible para aviones, en un contexto de crisis climática y energética, contribuye a agravar los problemas globales. Por ello, rechaza que el argumento económico o una supuesta transición ecológica puedan justificar la ampliación de aeropuertos como los de Ibiza, Palma o Barcelona.

La entidad ha pedido al Consell de Ibiza y a los ayuntamientos de la isla que se posicionen públicamente contra el proyecto y promuevan un diálogo con la ciudadanía, las entidades ecologistas, las organizaciones agrarias y los representantes empresariales.

Amics de la Terra, integrada en la plataforma Canviem el rumb, no descarta convocar movilizaciones si la ampliación del aeropuerto continúa adelante.