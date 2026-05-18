Aguas de Ibiza recauda 1.000 euros para investigar la detección precoz del cáncer

El bienestar y la solidaridad se unieron este domingo en el Hotel Aguas de Ibiza, que acogió una jornada benéfica a favor de la Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer. La iniciativa reunió a más de 30 participantes y permitió recaudar 1.000 euros, que se destinarán íntegramente al proyecto científico que financia la entidad.

La actividad se celebró en el rooftop del hotel, en Santa Eulària, y estuvo dirigida por las empresarias y entrenadoras personales Tamara Domínguez, CEO de D Balance Ibiza, y Sheila Domínguez, CEO de Sheila de León Pilates. Ambas impartieron una sesión centrada en el cuidado físico y mental, con ejercicios de pilates flow, movilidad, fuerza y meditación guiada.

La jornada comenzó a las 10 horas y se desarrolló en un entorno con vistas al mar Mediterráneo. Durante la clase, los asistentes realizaron ejercicios y estiramientos orientados a mejorar la fuerza, la flexibilidad y la coordinación, manteniendo como eje la respiración y el control corporal.

Una cita solidaria vinculada a la salud y la investigación

Al finalizar la sesión, los participantes disfrutaron de un almuerzo saludable ofrecido por Aguas de Ibiza, con café, té, zumos detox, fruta fresca, frutos secos, dulces y agua. La actividad tuvo un precio de 30 euros por persona.

Desde la Asociación Elena Torres se destacó el apoyo continuado del hotel y la implicación de Tamara y Sheila Domínguez en una propuesta que une bienestar, salud y concienciación social. Su presidenta, Mari Carmen Gutiérrez, subrayó la importancia de este tipo de acciones para seguir impulsando la investigación. "Es muy emocionante ver cómo tantas personas y empresas de la isla continúan implicándose en acciones solidarias que nos ayudan a seguir avanzando en la investigación y en nuestro objetivo de lograr una detección precoz del cáncer", señaló Gutiérrez.

Aguas de Ibiza, integrado en el grupo ibicenco NCalma Hotels, mantiene desde hace más de una década una colaboración activa con la Asociación Elena Torres dentro de su política de responsabilidad social corporativa. El establecimiento está considerado uno de los hoteles emblemáticos de Santa Eulària des Riu, con una propuesta ligada al bienestar, la gastronomía, el diseño mediterráneo y la hospitalidad.

La Asociación Elena Torres nació en 2015 con el objetivo de promover la investigación para la detección precoz del cáncer. La ONG financia un proyecto dirigido por la investigadora del CSIC Priscila Monteiro Kosaka, basado en tecnología de nanosensores y biotecnología para detectar marcadores del cáncer en fases iniciales mediante un análisis de sangre.

Desde su creación, la entidad ha invertido un millón de euros en esta línea de investigación gracias a donaciones de ciudadanos y empresas, además de eventos y acciones solidarias. La asociación cuenta con la Declaración de Interés General del Gobierno, el Premio Salud de Onda Cero Ibiza y Formentera y la Medalla al Mérito del Consell d’Eivissa.