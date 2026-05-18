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Tras la agresión sexual en el hospital de Ibiza el Defensor del Paciente exige vigilancia en todos hospitales del país

La asociación urge al Gobierno, Sanidad y Govern balear a crear un protocolo nacional para prevenir y investigar delitos sexuales y maltrato en centros sanitarios

Fachada del Hospital Can Misses.

Fachada del Hospital Can Misses. / Vicent MarÍ

E. P.

Ibiza

La asociación El Defensor del Paciente ha reclamado un protocolo nacional de videovigilancia preventiva en centros sanitarios tras la presunta agresión sexual que sufrió una paciente del Hospital Can Misses de Ibiza. La organización ha trasladado esta petición al Gobierno, al Ministerio de Sanidad y al Govern balear, a los que ha exigido que tomen medidas ante una situación que, asegura, no es una excepción.

En un comunicado, El Defensor del Paciente ha sostenido que el protocolo tendría que aplicarse en todas las comunidades autónomas y garantizar, como mínimo, las zonas comunes, urgencias, hospitalización, pasillos, consultas en ginecología, obstetricia y urología, y una cámara enfocando solo la puerta de acceso.

La finalidad, han reclamado desde la asociación, es la prevención e investigación de delitos contra la libertad sexual y maltrato. También han solicitado que a estos registros sean restringidos y que solo se pueda acceder por orden judicial o Fiscalía. Entre otras cuestiones, han propuesto que la conservación de las imágenes sea de 30 días como máximo y que se borren automáticamente si no hay denuncias.

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"El caso de Baleares no es una excepción", han lamentado, agregando que la ausencia de registro audiovisual "impide acreditar o descartar hechos". Con todo, han confiado en que se estudia y apruebe este protocolo en el Sistema Nacional de Salud y en los servicios privados. Así, han instado a la conselleria de Salud del Govern a implantarlo de forma inmediata en sus centros.

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