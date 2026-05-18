Adriana Pérez, modelo con varias amputaciones, en Ibiza: "Nos tienen que pasar cosas fuertes para ver la vida desde otro punto de vista. Fue doloroso, pero también una transformación muy bonita"

"Esto es mucho más que una pasarela, es una forma de celebrar la belleza global", afirma Emma Torres, CEO de Ibiza Inclusion, en la presentación de la VI edición del desfile de moda, celebrada este lunes en 528 Ibiza. En el acto, en el que se ha debatido y charlado sobre la importancia de la inclusión en la sociedad, han participado también la consellera de Bienestar Social, Familia e Igualdad Carolina Escandell; las concejalas de Bienestar Social y Vivienda de Vila, Lola Penín, de Acción Social de Sant Josep, Marilina Serra y de Acción Social e Igualdad de Santa Eulària, Antonia Picó; el concejal de Deportes de Sant Antoni, Daniel Sánchez; la modelo de Ibiza Inclusion Adriana Pérez y el cantautor ibicenco Marc Cuevas. El desfile, que se celebra este viernes a las 19 horas en el mismo espacio, ha agotado ya sus entradas y destinará los beneficios a la Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera (Addif).

Más de 40 modelos participan el desfile de este año, récord de las seis ediciones celebradas hasta la fecha. Más de 30 son profesionales, como Krys Pasiecznik, Lía Romero, Anette Ferruccio o Adriana Pérez, y el resto modelos de Addif y, por primera vez, del Aula de Ocupación del Ayuntamiento de Sant Antoni. También contará, un año más, con la periodista Irene Villa como conductora de la cita. "Este año es el que más ilusión me hace", afirma Emma Torres. "Mientras que hasta ahora este evento se celebraba un único día, a partir de ahora este pacto por la inclusión se realizará todo el año", añade Torres, quien cuenta que bajo el paraguas de Ibiza Inclusion pretenden organizar actividades y talleres, como los de musicoterapia, y otros eventos relacionados con la inclusión. "El lugar más difícil para mostrar que la inclusión es posible es en una pasarela, porque no hay lugar más excluyente que ese", reflexiona la CEO de Ibiza Inclusion.

Gladys y Emma Torres, en la presentación del desfile de Ibiza Inclusión / Carmen Pani

"Para los chicos esto es una pasada, se sienten felices, empoderados y valorados", destaca Gladys, tesorera de Addif. "Además, ellos son felices haciéndolo, aunque guste más o menos. Envidio la capacidad que tienen para verlo todo de manera positiva", añade.

Un proyecto "con corazón"

Escandell ha calificado el proyecto de Ibiza Inclusión como "uno de los que se hace con corazón". "Se hacen muchas cosas, muchas veces que no son visibles, pero este es uno de los sí son visibles y que visibilizan una realidad", afirma la consellera. "Se ha avanzado mucho en igualdad de género, por ejemplo. Antes era difícil ver a mujeres en cargos directivos y, sin embargo, ahora las hay. Por qué, entonces, no puede haber personas con capacidades distintas en estos puestos", reflexiona la consellera.

Daniel Sánchez, por su parte, destaca la participación este año, por primera vez, de los alumnos del Aula de Ocupación de Sant Antoni. "Con el tema del deporte, la inclusión está a la orden del día", afirma el concejal de deportes de Sant Antoni, quien asegura trabajar estrechamente con el concejal de Bienestar Social, Jorge Nacher, por este motivo.

"Son personas con otras capacidades, aunque tengan unas limitaciones pueden hacer un trabajo adaptado igual que cualquiera. No todos somos buenos en todos", asegura Lola Penín, quien destaca la importancia de implicar a las empresas privadas en el fomento de la inclusión social. "Como concejal he apostado por la accesibilidad en mi municipio porque las administraciones somos las primeras que tenemos que dar ejemplo", reivindica. "Hay que ir de la mano en la lucha por la inclusión y hacer municipios accesibles para dar ejemplo al sector privado y que se unan a estas iniciativas. Es un trabajo de todos", añade Penín. "Solo cuando se normalice la inclusión podremos hablar de Desfile Ibiza, sin la palabra inclusión", cuenta.

La modelo Adriana Pérez, durante la presentación del desfile de Ibiza Inclusión / Carmen Pani

En la misma línea se manifiesta Antonia Picó, concejala de Acción Social e Igualdad de Santa Eulària. "Hay mucho camino por hacer aún, pero hay que trasladarlo también al sector privado porque si no, nos quedamos cojos. Hay que ir de la mano para poder hablar de una vida normalizada", destaca Picó.

A la presentación del evento acude también la modelo Adriana Pérez, quien en 2023 sufrió varias amputaciones como consecuencia de un shock séptico. Recientemente, ha publicado su libro 'Más allá del cuerpo', donde relata su experiencia. "Desgraciadamente, a los humanos nos tienen que pasar cosas fuertes para ver la vida desde otro punto de vista. Fue un proceso doloroso, pero también una transformación interna muy bonita, de autoconocimiento, que te invita a ir más allá de lo superficial y banal y a vivir más desde la humildad y la conciencia", destaca Pérez.

La banda sonora del evento correrá a cargo del cantautor ibicenco Marc Cuevas, que interpretará alguno de sus temas. "Es importante vivir en una sociedad donde todo el mundo viva a gusto y se sienta respaldado", afirma Cuevas.

"Ojalá algún día podamos cambiarle el nombre de Ibiza Inclusión, porque eso significaría que hemos logrado nuestro objetivo de igualdad e inclusión", concluye Torres.