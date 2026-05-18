Abril cierra con 86.416 empleos, 1.100 más que hace un año en Ibiza y Formentera

Empujado por la Semana Santa (aunque fuera tempranera) y, sobre todo, por los opening de las discotecas, el empleo sumó un nuevo incremento en el mes de abril, en el que en las Pitiusas alcanzó las 86.416 afiliaciones, 1.118 más que en el mismo periodo de 2025, lo que supone un aumento del 1,3%.

Por islas, Ibiza alcanzó los 81.211 cotizantes a la Seguridad Social, 982 más que 12 meses antes y, ojo, unos 16.000 más que en 2019, antes de la pandemia. El crecimiento laboral desaforado vivido desde entonces parece que se va atenuando. En el caso de Formentera, allí se registraron 5.205 empleos, 136 más en términos interanuales, y unos 700 más que en el mismo mes de 2019.

El ladrillo

Y como ya se veía venir en los meses de febrero y marzo, algo sucede en el sector del ladrillo. La construcción en general en Ibiza, con 10.230 afiliados, ha caído sólo un 0,8% (82 puestos de trabajo menos), pero lo sorprendente es lo que ocurre en el apartado de construcción de edificios, donde figuran 5.214 empleos, 427 menos (-7,5%) que hace un año. Ese descenso se ve compensado por el aumento que ha habido en la ingeniería civil (de 116 se ha pasado a 277 cotizantes) y en actividades de construcción especializada (de 4.555 a 4.739 empleos, un 4% más). En Formentera se repite este fenómeno, con 21 empleos menos que hace un año (-5,4%) en la construcción de edificios: hay ahora 369 afiliados.

En el apartado de construcción de edificios figuran 5.214 empleos, 427 menos (-7,5%) que hace un año

Comercio

Con el inicio de la temporada abren masivamente los comercios, que generan un importante número de empleos. En el comercio al por mayor ya suman 3.317 puestos de trabajo, 268 más (+8,8%) que en abril de 2025. En el comercio al por menor se registra un leve descenso: hay 6.226 cotizantes, 53 menos que 12 meses atrás. Poca cosa si tenemos en cuenta los estragos que la venta on line está produciendo en el sector.

Afiliaciones a la Seguridad Social en abril desde 2006. / D.I.

La hostelería

El sector más importante de las Pitiusas, el de la hostelería, ha tenido un comportamiento desigual. En los servicios de alojamiento (hoteles, apartamentos…) de Ibiza se ha registrado un incremento (leve) del 1,1%, con 177 nuevos afiliados a la Seguridad Social, hasta alcanzar los 15.097 cotizantes. Por el contrario, los servicios de comidas y bebidas (cafeterías, bares, restaurantes…) han experimentado un ligero descenso de ocupación: hay dados de alta 12.532 cotizantes en este apartado (242 menos, un 1,9% menos que en 2025).

Tipos de contratos

En cuanto al tipo de contrato que tienen los afiliados a la Seguridad Social de las Pitiusas, de los 64.032 empleos del régimen general (asalariados) de Ibiza, el 95,7% (61.268) tienen contrato indefinido, medio millar más que hace un año. Siguen aumentando (+2,5%) los afiliados que tienen contrato indefinido a tiempo completo, que ya son 28.789, unos 700 más que hace un año. Sin embargo, los que tienen contrato fijo discontinuo (29.038) se han estancado (-40). Como los que tienen contrato temporal, 2.694 (+52). En Formentera, tienen 3.751 indefinidos, un centenar más que 12 meses atrás, de los cuales 1.303 son indefinidos a tiempo completo (-18) y un millar más, 2.312, fijos discontinuos, que en este caso han sumado 110 empleos.

Municipios

En cuanto a los municipios, sólo dos pierden empleos: Sant Antoni y Sant Joan. En el caso de Sant Antoni baja a los 11.254 afiliados a la Seguridad Social, 230 menos que hace un año, lo que supone un recorte del 2%. Y en Sant Joan, con 3.782 cotizantes, la caída es menor, del 1,3%.

Por el contrario, a Vila le sienta bien la primavera y alcanza los 35.226 puestos de trabajo, 539 más que en abril de 2025 (+1,5%). También florece el empleo en Santa Eulària (+2%), que llega a los 17.740 empleos (+344), y en Sant Josep (otro +2%), donde suman 378 trabajadores: ya hay allí 13.439 cotizantes a la Seguridad Social.