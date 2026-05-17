¿Seguirá el buen tiempo la semana que viene en Ibiza?

Después de una semana con un tiempo bastante inestable, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) predice que las próximas jornadas serán soleadas en Ibiza. Así, los cielos tan solo aparecerán parcialmente nublados el lunes y la tarde del miércoles, por lo que no se esperan chubascos a excepción de la mañana del lunes. En esa ocasión, la Aemet observa solo un 10% de probabilidades de lluvia.

Por lo que respecta a las temperaturas, serán bastante parecidas a las que hemos tenido este domingo y aumentarán ligeramente. A partir del lunes, los valores del termómetro se moverán entre los 13 grados de mínima y los 22 de máxima. Este rango crecerá hasta llegar a los 15 de mínima y 25 de máxima del miércoles.

La humedad permanecerá en los mismos niveles y se moverá entre el 55% y el 100% el lunes y el miércoles. Sin embargo, el martes habrá una subida que dejará la cota mínima en el 65%. Por otra parte, las rachas de viento no serán demasiado intensas y alcanzarán los 20 kilómetros por hora de velocidad máxima durante la tarde del lunes.