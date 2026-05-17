Primavera gastronómica con chefs Michelin en Ibiza

La cuarta edición de la fiesta gastronómica de primavera The Chef Party que se celebra anualmente en el Hotel Oku de Cala Gració (Sant Antoni) volvió a reunir a ocho chefs con estrellas Michelin de diferentes nacionalidades, 600 comensales, proveedores de bebidas, caviar, carnes, pescados y derivados en las espectaculares terrazas y escalinatas junto a una de las piscinas del hotel. La ‘Fiesta de los chefs’ se ha convertido en una experiencia gastronómica con reconocidos chefs que abre el apetito a la alta cocina en la primavera-verano con ocho estaciones diferentes con originales y sabrosas creaciones de cocina en vivo en un entorno idílico.

Andrés Fernández, José Manuel Molina y Ricard Farree.

El neerlandés Mark Vaessen, chef ejecutivo del restaurante Teyo y los hoteles Oku, reunió a los Michelin de los Países Bajos Senil Bahadoer, del restaurante GEM, poseedor de dos estrellas y jurado de ‘Master Chef Nederland’; Sydney Schutte, del restaurante Spectrum; Adam Handling, del Frog; Walter Sidoravicius, del Omakase by Walt; Dennis Huwae, del Daalder; Bas Brouns, del Gastrobar; Andrés Fernández, del Six Senses, y Alberto Pacheco, de Es Fumeral, junto a Aleksandar Teodorov, del restaurante Teyo. La fiesta estuvo animada por el dj Vladimir y los tambores, bailes brasileños y capoeira del grupo Entertainment Matters y acabó con un after party donde cada rincón escondía una sorpresa de tattoo, deliciosos postres, karaoke y la música de las djs Armina y Anais.