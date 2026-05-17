Un plan para el domingo entre coches antiguos, paella y buena música

Quienes no tengan planes para el próximo fin de semana en Ibiza, pueden tomar nota. El próximo domingo 24 de mayo, la localidad de Puig d’en Valls continúa sus fiestas con una jornada cargada de propuestas para todos los gustos: flores, trabajos artesanales, tradición, coches y motos clásicos, paella y música para alargar la sobremesa.

La localidad se convierte en museo con la exposición de coches antiguos.

La exposición de flores de la Asociación Els Molins de es Puig des Molins será la primera en abrir sus puertas a las diez y media, y se podrá visitar hasta las seis y media de la tarde. Tal como habrá sucedido el día anterior, esta muestra se combinará con la exposición de los trabajos de la Asociación Creix en el centro cultural.

La mañana también tendrá sabor a tradición, con presencia de artesanía ibicenca, y un toque nostálgico para los amantes del motor gracias a la exposición de motos y coches clásicos de Ibiza y Formentera. Pasear por Puig d’en Valls será como adentrarse en un pequeño museo del motor, donde observar vehículos que permiten viajar a otra época.

Y como en toda buena fiesta no puede faltar la comida: a las dos del mediodía se celebrará una gran paella popular, organizada por la comisión de fiestas de es Puig d’en Valls. Los tiques se podrán comprar ese mismo día, a partir de las once de la mañana, en la carpa.

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La jornada continuará a las tres y media, en la sobremesa, con la actuación musical de Dea Tanit, que pondrá ritmo a una tarde pensada para encontrarse con los amigos y vecinos y seguir celebrando las fiestas del pueblo con buen ambiente.