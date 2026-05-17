Especial Fiestas de Es Puig d'en Valls
Misa, carros, magia y mucho humor para el día grande
La Ibiza Comedy Band cerrará una jornada en la que habrá tiempo para las tradiciones, el ‘show’ ‘Campechanos’ y los trucos de Albert
Puig d’en Valls celebrará este 17 de mayo, tercer domingo del mes, el día grande de sus fiestas patronales con una programación pensada para llenar la jornada de tradición, ambiente popular y espectáculo en la carpa.
La mañana dará comienzo con uno de esos sonidos que anuncian que el pueblo está de fiesta: la música de la Banda Esencia, que recorrerá las calles a partir de las diez y media, calentando motores antes de los actos más solemnes de la jornada. Media hora después, a las once, tendrá lugar la misa solemne, seguida de la tradicional procesión, uno de los momentos más esperados por vecinos y visitantes.
Al finalizar los actos religiosos, la Colla des Puig d’en Valls y los Xacoters de sa Torre ofrecerán una exhibición de ball pagès, manteniendo vivo el folclore de las fiestas de pueblos de Ibiza. Poco después, a la una del mediodía, el protagonismo pasará al desfile de carros, una cita que siempre atrae miradas y cámaras.
Ya por la tarde, la fiesta se trasladará a la carpa con propuestas para todos los públicos. A las siete, el Mago Albert ofrecerá un show de magia, ideal para niños y familias al completo. La noche continuará a las ocho y media con ‘Campechano’, un espectáculo de humor de José Boto y Jesús Arenas, que también se desarrollará en la carpa.
El cierre de la jornada llegará a las nueve y media de la noche con la actuación de Ibiza Comedy Band, que pondrá el broche final a un domingo en el que Puig d’en Valls combinará devoción, tradición y risas. Un día grande, en definitiva, de los que se viven mejor en la calle, saludando a medio pueblo y dejando que la fiesta marque el ritmo.
- Un atún se da un festín en pleno puerto de Ibiza
- Muere un hombre al precipitarse por un acantilado en el norte de Ibiza
- Digno de una película de terror: así era por dentro el albergue ilegal desalojado en Ibiza
- La noche en Amnesia Ibiza que puso a prueba a una pareja de 45 y 50 años
- Cuatro días de fuga con la furgoneta robada de su trabajo en Ibiza: «Un espectáculo»
- El agresor de la mujer ingresada en el hospital Can Misses de Ibiza la amenazó con 'cortarle el cuello
- Santiago Mollo, feriante: «Es el peor año que hemos vivido nunca en Ibiza Medieval»
- La Justicia, a un paso de cerrar una cantera de Ibiza ubicada en un espacio protegido