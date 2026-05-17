Misa, carros, magia y mucho humor para el día grande

Puig d’en Valls celebrará este 17 de mayo, tercer domingo del mes, el día grande de sus fiestas patronales con una programación pensada para llenar la jornada de tradición, ambiente popular y espectáculo en la carpa.

El desfile de carros comenzará tras los actos religiosos.

La mañana dará comienzo con uno de esos sonidos que anuncian que el pueblo está de fiesta: la música de la Banda Esencia, que recorrerá las calles a partir de las diez y media, calentando motores antes de los actos más solemnes de la jornada. Media hora después, a las once, tendrá lugar la misa solemne, seguida de la tradicional procesión, uno de los momentos más esperados por vecinos y visitantes.

Al finalizar los actos religiosos, la Colla des Puig d’en Valls y los Xacoters de sa Torre ofrecerán una exhibición de ball pagès, manteniendo vivo el folclore de las fiestas de pueblos de Ibiza. Poco después, a la una del mediodía, el protagonismo pasará al desfile de carros, una cita que siempre atrae miradas y cámaras.

Ya por la tarde, la fiesta se trasladará a la carpa con propuestas para todos los públicos. A las siete, el Mago Albert ofrecerá un show de magia, ideal para niños y familias al completo. La noche continuará a las ocho y media con ‘Campechano’, un espectáculo de humor de José Boto y Jesús Arenas, que también se desarrollará en la carpa.

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El cierre de la jornada llegará a las nueve y media de la noche con la actuación de Ibiza Comedy Band, que pondrá el broche final a un domingo en el que Puig d’en Valls combinará devoción, tradición y risas. Un día grande, en definitiva, de los que se viven mejor en la calle, saludando a medio pueblo y dejando que la fiesta marque el ritmo.