Que tanto el Área de Salud como el Govern balear hayan reconocido con tanta rapidez que van a replantear la seguridad del Hospital Can Misses tras el terrible episodio de la violación de una paciente en su habitación por un hombre ajeno al centro. Tal y como sucedieron los hechos no les quedaba otra que asumir el fallo, porque aunque nunca hubiera sucedido un hecho tan grave, no es normal que una persona ajena pueda acceder al hospital y llegar hasta las habitaciones sin ser detectada ni por agentes de seguridad ni por el personal sanitario. Evidentemente hay que replantearse el dispositivo de seguridad y muy seriamente para que hechos como el sucedido esta semana no vuelvan a producirse. Aunque la seguridad nunca es total.

Llama la atención

Que la presentación del primer dron autónomo con IA de Europa para vigilar una urbanización se haya producido en Ibiza, concretamente en la urbanización Roca Llisa de Santa Eulària.El sistema está diseñado para no invadir la privacidad de los residentes en la zona y tiene un componente muy interesante para la prevención de incendios, como el ya ocurrido cerca de esos terrenos hace ahora 15 años.