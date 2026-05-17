Paco Tur, propietario del restaurante Celler de Can Pere, en Ibiza: "Tuvimos que abrir más tarde de lo normal por la falta de personal"

"No se ha podido hacer un vídeo mejor porque el restaurante ha permanecido cerrado por el problema que nos ha comentado su propietario, y que tienen ahora muchas de las empresas y restaurantes de Ibiza: la falta de personal, de cocineros y de camareros". Así describe Juan Suárez, presentador de los premios de la Acadèmia de Gastronomia d'Eivissa i Formentera de este año, el vídeo mostrado por el restaurante Celler de Can Pere de Santa Eulària. El corto muestra este restaurante clásico, con sus paredes blancas y vigas de madera, sin comensales.

El propietario y cocinero del restaurante Paco Tur explica que cada año, "sobre el 15 de enero", cierran por vacaciones: "Tenemos un mes y medio cerrado y abrimos para semana santa". Pero este año, dado que dos de sus empleados, el maître y la otra cocinera, se jubilaban, no ha podido encontrar a gente y ha abierto más tarde.

Plantilla sin completar

Abrieron el pasado 2 de mayo y ante la pregunta de si ahora tiene la plantilla completa lamenta que no: "Falta gente, pero no es solo cosa nuestra, sobre el 90% de las personas con las que hablo tienen el mismo problema". "Hoy en día hay mucha gente que se va a un puesto, está dos días y desaparece y se va a otro, cosa que es muy informal", critica Tur.

"Es una pena, porque con el prestigio que tiene Ibiza, la imagen que quieren vender de lujo...", señala: "Lujo entre comillas, para mí no es lo más importante, pero esto es muy malo para nuestra imagen", considera el propietario. "Si tú vas a un restaurante o a un hotel, los precios son caros, porque la materia prima es cara, el comedor es caro... Y encima tienes un servicio de una calidad que no es la adecuada, es una pena", sigue.

"Uno de los problemas es de la vivienda, si hubiese más vivienda habría más trabajadores", comenta sobre la falta de empleados, aunque cree que también es una cuestión de falta de cualificación. "También lo que falta es que escuelas como esta magnífica escuela de hostelería, que trabajan muy bien y tienen este proyecto, que vaya evolucionando", y añade: "Que puedan salir de aquí muchos cocineros, ayudantes de cocina, camareros, jefes de sala, barmans...".

Un restaurante de más de 60 años

"Llevamos en funcionamiento desde el año 1965, por lo que ya llevamos 61 años", recuerda Paco Tur: "El restaurante nació en el centro de Santa Eulària, a cien metros de la plaza España y del Ayuntamiento, en el carrer Sant Jaume y carrer Sant Vicent, con eso hemos tenido suerte". "Nosotros hemos trabajado siempre el pescado, hemos trabajado todo tipo de marisco y la langosta, ahora hacemos muchos arroces, asados, cocina tradicional ibicenca".

El secreto de su éxito cree que es "sencillo": "Llevamos más de 60 años abiertos, sobre todo mi padre fue el promotor de todo esto y empezó como algo pequeño que creció. Al final, el restaurante que tenemos hoy está practicamente igual que el primer día, pero adaptándonos a las normativa sanitarias y eso, claro", bromea Tur.