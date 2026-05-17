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Especial Fiestas de Es Puig d'en Valls | Homenaje a las personas mayores

Un homenaje a las personas mayores de Puig d’en Valls

Un homenaje a las personas mayores de Puig d’en Valls | DI

Un homenaje a las personas mayores de Puig d’en Valls | DI

Redacción Ibiza

Ibiza

El respeto por las personas mayores y el agradecimiento a su experiencia y aportación al pueblo están siempre presentes en las fiestas de las localidades de Santa Eulària. En este caso, los mayores de Puig d’en Valls fueron agasajados por el Ayuntamiento el pasado 9 de mayo con una comida muy especial en el restaurante Jardins de Fruitera, tras la misa solemne y el ball pagès que se ofreció frente a la iglesia de la localidad. Un día de encuentro en el que no faltaron la alcaldesa, Carmen Ferrer, y otros representantes del Consistorio.

Un homenaje a las personas mayores de Puig d’en Valls

Un homenaje a las personas mayores de Puig d’en Valls / DI

Un homenaje a las personas mayores de Puig d’en Valls

Un homenaje a las personas mayores de Puig d’en Valls / DI

Un homenaje a las personas mayores de Puig d’en Valls

Un homenaje a las personas mayores de Puig d’en Valls

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