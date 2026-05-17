El Govern balear dona a tres agrupaciones de Protección Civil de Ibiza y Formentera equipos de intervención de emergencias

El Govern balear ha entregado este domingo lotes de material de intervención a 25 agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de las Islas, entre ellas tres de las Pitiusas, con una inversión total de 30.000 euros.

La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, ha presidido el acto en la sede de la Dirección General de Emergencias e Interior.

El Ejecutivo autonómico ha distribuido el material en función de las necesidades prioritarias que habían trasladado las agrupaciones de voluntarios. En concreto, el lote incluye nueve carpas plegables de 14 metros cuadrados, nueve equipos de herramientas forestales con motosierra, desbrozadora, cascos, perneras y guantes, dos electrobombas sumergibles con sus equipos de protección individual y cinco generadores eléctricos de seis kilovatios.

Cuestionarios para detectar necesidades

La Dirección General de Emergencias e Interior envía cada año un cuestionario a las agrupaciones para conocer sus necesidades, tanto de material como de formación. Con esas respuestas, el Govern adquiere los equipos y los cede a los voluntarios.

"La entrega de este material es una muestra más del compromiso del Govern con las agrupaciones de voluntarios para que puedan disponer de todo el material que nos piden y que realmente necesitan para desarrollar sus tareas con seguridad y solvencia", ha destacado Estarellas.

La consellera también ha subrayado que las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil representan "una pieza fundamental" dentro de la estructura de seguridad pública de Baleares. "No solo ponemos en valor su trabajo y vocación, sino que desde el Govern también les damos el máximo apoyo posible con la cesión de material y formación continuada a través de la Escuela Balear de Administración Pública", ha añadido.

Las agrupaciones municipales beneficiarias pertenecen a Muro, Alaró, Capdepera, Pollença, Escorca, Artà, Sant Llorenç des Cardassar, Son Servera, Algaida, Selva, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Santa Margalida, Sineu, Ses Salines, Sóller, Santa Maria del Camí, Santanyí, Sant Lluís, Alaior, Ciutadella, Ferreries, Ibiza, Santa Eulària y Formentera.

Este material añade nuevos recursos a los 72 terminales de comunicación de la red TetraIB que la Dirección General entregó el pasado 24 de enero, Día de los Voluntarios de Protección Civil, con el objetivo de mejorar la comunicación en situaciones de emergencia.

El Govern canaliza esta entrega a través de la empresa Gestión de Emergencias de Baleares (GEIB), que cede el material para uso exclusivo de las agrupaciones. En el acto también han participado el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, y la gerente del GEIB, Francisca González.