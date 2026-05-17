Formentera no encuentra profesor de castellano desde hace dos años

Uno de los criterios que establece la modificación de la Ley de Educación impulsada por PP y Vox contempla que haya docentes que puedan acceder a plazas de muy difícil cobertura en oposiciones sin acreditar el conocimiento del catalán: «Esto contempla un criterio técnico que implica que durante diferentes oposiciones convocadas no se haya podido constituir el tribunal porque nadie se ha presentado, y en Ibiza y en Formentera tenemos bastantes casos», explicó el pasado miércoles en Ibiza el conseller de Educación, Antoni Vera.

En concreto, señaló que en las dos últimas convocatorias quedaron desiertas las asignaturas de Lenguaje musical y Mantenimiento de vehículos en Ibiza, y Cocina y pastelería y Lengua castellana y Literatura en Formentera. La última de estas convocatorias, de hecho, fue hace apenas unas semanas y reunió a 224 opositores en Ibiza y 12 en Formentera para 184 plazas en las Pitiusas. «Quedaron desiertas la semana pasada, pero también en la convocatoria anterior. No hay ningún profesor de castellano en Formentera», reiteró Vera.

Plazas de muy difícil cobertura

Lo hizo durante su visita al Centre Cultural de Jesús, donde también asistió Mónica Domínguez, directora general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación. Ambos participaron en la jornada nacional de PROA+, que se celebró por primera vez en una isla de Balears y reunió a representantes de la comunidad educativa de diferentes comunidades autónomas para compartir buenas prácticas en materia de abandono escolar.

Vera acudió a Ibiza un día después de asegurar en el Parlament que los docentes que accedan a las plazas de muy difícil cobertura sin demostrar el conocimiento del catalán podrán convertirse en funcionarios de carrera, pero no podrán participar posteriormente en concursos de traslado hasta obtener la acreditación lingüística exigida por la normativa balear.

Sin embargo, la última enmienda que aprobó el PP junto a Vox no especifica que se deba acreditar posteriormente el catalán ni que el docente no pueda consolidar una plaza definitiva sin el idioma. La modificación que aprobaron recientemente ambas formaciones afecta al artículo 85.2 de la Ley de Educación de Balears y solo menciona la excepción del conocimiento de la lengua catalana para docentes que opten a plazas de muy difícil cobertura.

Entendimiento con los alumnos «Todos los casos concretos en los que nos hayan avisado desde centros educativos que se han dado problemas de comprensión o de impartición de clase, nosotros hemos actuado y puesto los soportes necesarios y concedido las horas necesarias a la dirección del centro educativo para paliar esta problemática», explicó el Conseller de Educación, Antoni Vera, en su visita a Eivissa esta semana. Prestó declaración a Diario de Ibiza junto a Juan Álvarez, director territorial de Educación de Eivissa y Formentera, Juan Álvarez, que confirmó la afirmación del Conseller. Vera respondió a Diario de Ibiza después de que Més per Mallorca mencionase en el Parlament que en las Pitiüses se habían dado casos concretos de incomprensión entre alumnos y profesores que desconocían el catalán. «Ha ocurrido poco y en materias muy específicas, hecho que se ha paliado», insistió.

Preguntado al respecto, Vera insistió en que esta excepción se aplica «para oposiciones, no en adjudicaciones». Al darse casos de plazas que quedan desiertas durante dos años consecutivos en las Pitiusas, para poder cubrirlas, Vera indicó: «Eximimos del requisito de catalán previo a la oposición, lo que significa que cualquier persona, independientemente de si tiene el catalán o no, se puede presentar».

El conseller insistió en que se trata de plazas «muy específicas, ya sea de Formación Profesional o de alguna materia muy específica en Secundaria o Bachillerato».

Sin embargo, matizó: «Si se sacan la plaza, quedan en expectativa de destino, lo que quiere decir que no tienes tu plaza en propiedad. La Administración cada año te puede decir en qué instituto hay plaza en la isla en la que hayas aprobado, pero no llegarás a tener ninguna plaza en propiedad ni podrás participar en ningún concurso de traslado», insistió.

Aprender catalán para asegurarse una plaza

Para poder aspirar a estas posibilidades, «sí que se tendrá que acreditar el catalán», especificó el conseller. «Esto se hace porque tiene que primar el derecho del alumno, que es tener profesores y, sobre todo, de materias muy específicas que nosotros no cubrimos», añadió.

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«No son lo mismo las plazas de muy difícil cobertura en adjudicaciones que en oposiciones. Las primeras tienen un complemento de plaza de muy difícil cobertura para motivar que el profesorado venga. Las segundas son cuando reiteradamente quedan desiertas», concluyó.