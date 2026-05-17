¿Por qué se firman menos hipotecas en Ibiza? El importe medio ya es de 519.000 €

La constitución de hipotecas sobre vivienda en España ha arrancado 2026 con un tono claramente expansivo, de manera que, según los últimos datos del INE, el mercado hipotecario registra los mejores inicios de año desde 2011. Así, en enero se constituyeron 40.273 hipotecas sobre viviendas, un 6,3% más que en el mismo mes del año anterior: fue el mejor dato para un mes de enero en 15 años. Y en febrero, el crecimiento se aceleró: se firmaron 45.563 hipotecas, un 16,3% más interanual y también la cifra más elevada para ese mes desde 2011. Además del aumento del número de operaciones, también creció el importe medio de los préstamos, que en febrero llegó a los 173.280 euros (+11%).

Eso, en España, porque en Ibiza y Formentera se juega otra liga. Aquí, la constitución de hipotecas, 201 en total en los dos primeros meses del año, cayó estrepitosamente, nada menos que casi un 32%, mientras que el importe acumulado, 104,2 millones de euros, descendió casi un 10%.

El precio marca la diferencia

¿Por qué en España van como un tiro y en las Pitiusas, aparentemente, se ha ralentizado la constitución de hipotecas? El precio de los inmuebles es el que marca la diferencia, pues mientras el importe medio de los préstamos fue de 173.280 euros en la Península, en Ibiza y Formentera alcanzó una cifra desorbitada, como viene siendo costumbre desde hace años: 518.641 euros, lo que da una idea del precio medio que tienen las viviendas en estas islas, pero también de que en algunas notarías se han firmado algunas operaciones de precios astronómicos, multimillonarios. La comparación también es odiosa respecto a Mallorca, donde el importe medio de cada constitución en estos dos primeros meses del año es de 284.227, es decir, 234.000 euros menor.

La comparación también es odiosa respecto a Mallorca, donde el importe medio de cada constitución en estos dos primeros meses del año es de 284.227, es decir, 234.000 euros menor

Esa cifra resulta aún más llamativa si se compara con la de los dos primeólo hay una de Vicentros meses de 2025, cuando la hipoteca media ascendía en las Pitiusas a 392.145 euros, 126.500 euros más barata que la actual. En comparación ha aumentado un 32%.

Importe acumulado de las hipotecas hasta el mes de febrero entre 2006 y 2026 / DI

Eso sí, aunque los 104,2 millones de este arranque de 2026 esté 11,4 millones de euros por debajo de la cifra de 2025, es la segunda más alta de la historia de este archipiélago: es el doble que la de 2018, por ejemplo. La tercera más elevada fue la de 2023: 100 millones. El comportamiento del mercado está mostrando una paradoja relevante: las hipotecas crecen mientras las compraventas de vivienda empiezan a moderarse o a caer, como en Ibiza en este inicio de año. El perfil del comprador cambia y las familias necesitan mayor financiación bancaria: los elevados precios de la vivienda las obligan a recurrir más al crédito.

Toca rascarse el bolsillo

En un periodo en el que los tipos hipotecarios se mantuvieron relativamente estables y por debajo del 3% (2,87% de interés medio en enero y 2,88% en febrero), y en el que las hipotecas a tipo fijo siguieron siendo mayoritarias (representan entre el 61% y el 67% de las nuevas firmas), quienes desean adquirir un inmueble en las Pitiusas se tienen que rascar a fondo el bolsillo, tanto para pagar la hipoteca como el 20% de la entrada. Y eso se nota tanto en el número de hipotecas constituidas -298 para todo tipo de inmuebles (no sólo viviendas), 72 menos (-19,4%) que en el mismo periodo de hace un año- como en el importe, casi 171 millones de euros, unos tres millones menos que en 2025. En 2023 se llegó a los 227 millones.

Han aumentado (de 16 a 21) las operaciones en fincas rústicas, cuyo importe ha crecido: de los 10,4 millones de 2025 se ha pasado a los 16,1 millones este 2026. También ha sido elevado el coste de algunas constituciones de hipotecas en lo que la estadística del Ibestat denomina ‘otras’, y que engloba desde naves a locales y garajes: 47,6 millones de euros en 72 operaciones, a unos 662.000 euros de media por operación. En 2025, a estas alturas se ejecutaron 54 operaciones por un valor total de 40,7 millones de euros, es decir, a unos 754.000 euros de media.

Paralelamente, en enero y febrero se realizaron 341 compraventas de viviendas en Ibiza y Formentera, de las que 137 eran nuevas y 204 eran usadas. Sólo una era vivienda de protegida.