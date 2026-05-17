Las ferias gastronómicas se han convertido en uno de los ejes imprescindibles en las fiestas de muchos pueblos de Ibiza. Puig d’en Valls no queda al margen de esta tendencia, y celebró este sábado su tercer concurso de fideuà, que congregó a un buen número de equipos dispuestos a elaborar el mejor plato. Al margen del certamen, los asistentes pudieron disfrutar de muy buen ambiente en la localidad y saborear la gran fideuà popular a mediodía. Además, la jornada contó con la música en vivo de La Changa.

Fiestas que saben a ‘fideuà’ al ritmo de La Changa / Vicent Marí

Fiestas que saben a ‘fideuà’ al ritmo de La Changa / Vicent Marí