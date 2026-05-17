Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Planes fin de semanaDron de protección con IAPremios gastronomíaDetenido agresión sexual
instagramlinkedin

Especial Fiestas de Es Puig d'en Valls

Fiestas que saben a ‘fideuà’ al ritmo de La Changa

Fiestas que saben a ‘fideuà’ al ritmo de La Changa | VICENT MARÍ

Fiestas que saben a ‘fideuà’ al ritmo de La Changa | VICENT MARÍ

Redacción Ibiza

Ibiza

Las ferias gastronómicas se han convertido en uno de los ejes imprescindibles en las fiestas de muchos pueblos de Ibiza. Puig d’en Valls no queda al margen de esta tendencia, y celebró este sábado su tercer concurso de fideuà, que congregó a un buen número de equipos dispuestos a elaborar el mejor plato. Al margen del certamen, los asistentes pudieron disfrutar de muy buen ambiente en la localidad y saborear la gran fideuà popular a mediodía. Además, la jornada contó con la música en vivo de La Changa.

Fiestas que saben a ‘fideuà’ al ritmo de La Changa

Fiestas que saben a ‘fideuà’ al ritmo de La Changa / Vicent Marí

Fiestas que saben a ‘fideuà’ al ritmo de La Changa

Fiestas que saben a ‘fideuà’ al ritmo de La Changa / Vicent Marí

Fiestas que saben a ‘fideuà’ al ritmo de La Changa

Fiestas que saben a ‘fideuà’ al ritmo de La Changa

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents