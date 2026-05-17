Campaña Mayo
Especial Fiestas de Es Puig d'en Valls
Fiestas que saben a ‘fideuà’ al ritmo de La Changa
Ibiza
Las ferias gastronómicas se han convertido en uno de los ejes imprescindibles en las fiestas de muchos pueblos de Ibiza. Puig d’en Valls no queda al margen de esta tendencia, y celebró este sábado su tercer concurso de fideuà, que congregó a un buen número de equipos dispuestos a elaborar el mejor plato. Al margen del certamen, los asistentes pudieron disfrutar de muy buen ambiente en la localidad y saborear la gran fideuà popular a mediodía. Además, la jornada contó con la música en vivo de La Changa.
- Un atún se da un festín en pleno puerto de Ibiza
- Muere un hombre al precipitarse por un acantilado en el norte de Ibiza
- Digno de una película de terror: así era por dentro el albergue ilegal desalojado en Ibiza
- La noche en Amnesia Ibiza que puso a prueba a una pareja de 45 y 50 años
- Cuatro días de fuga con la furgoneta robada de su trabajo en Ibiza: «Un espectáculo»
- El agresor de la mujer ingresada en el hospital Can Misses de Ibiza la amenazó con 'cortarle el cuello
- Santiago Mollo, feriante: «Es el peor año que hemos vivido nunca en Ibiza Medieval»
- La Justicia, a un paso de cerrar una cantera de Ibiza ubicada en un espacio protegido