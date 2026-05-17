Canallas del Guateke pone la guinda a un día entre flores y castillos hinchables

Las fiestas de Puig d’en Valls vivirán el próximo sábado 23 de mayo una de sus jornadas más completas, con actividades pensadas para públicos de todas las edades y una programación que combinará ocio infantil, deporte, tradiciones y la música en directo de Canallas del Guateke.

La exposición de flores y plantas estará abierta toda la tarde. | | J.A. RIERA

Las actividades arrancarán a las seis de la tarde con hinchables en las pistas cubiertas, un plan pensado para los más pequeños de la casa. A las siete horas, el protagonismo pasará al deporte local con la exhibición de gimnasia rítmica del Club Puig d’en Valls, que mostrará el trabajo realizado por sus gimnastas ante el público del pueblo.

A esa misma hora, en el centro cultural, se inaugurará la exposición de flores de la asociación Els Molins des Puig d’en Valls, junto con una muestra de los trabajos realizados por la asociación Creix. Las personas interesadas en exponer plantas pueden contactar por WhatsApp en el 667 020 592 antes del jueves 21 de mayo.

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La jornada concluirá a las nueve de la noche con el concierto de Canallas del Guateke, la cover band de rock festivo que reinterpretará clásicos españoles de los años 70, 80, 90 y 2000 con un enfoque desenfadado y participativo. La voz de Iván Doménech acercará a los asistentes los temas más bailables de Mecano, Raphael, El Canto del Loco, Alaska, Loquillo, Marisol, Hombres G, Raffaella Carrà o Nacha Pop, entre otros, para animar el ambiente de la localidad de Puig d’en Valls.