Can Misses atiende a más de mil pacientes de Radioterapia en tres años en Ibiza

El Servicio de Radioterapia del Hospital Can Misses de Ibiza ha atendido a 1.001 personas entre 2023 y 2025, según el nota del Área de Salud de Ibiza y Formentera. En estos tres últimos años, 819 personas iniciaron tratamiento de oncología radioterápica y 182 usuarios recibieron tratamiento paliativo.

El Servicio de Oncología Radioterápica comenzó su actividad en Ibiza el 25 de enero de 2016, con el inicio de los primeros tratamientos con el acelerador lineal en el Hospital Can Misses. Su puesta en marcha respondió, según la nota, a “una amplia demanda social” y tuvo como objetivo que los pacientes pitiusos pudieran ser tratados en Can Misses, evitando de esta manera más de 10.000 traslados en esta década de actividad.

Técnicas avanzadas y nuevo contrato

Durante estos años se han introducido técnicas avanzadas de radioterapia como la Radioterapia de intensidad modulada (IMRT) y la Arcoterapia Volumétrica Modulada (VMAT-Rapid ARC).

El 60% de los tratamientos se realizan con la técnica de Arcoterapia Volumétrica Modulada, seguida de la Radioterapia de intensidad modulada, que supone un 30% del total de tratamientos.

La Radioterapia de intensidad modulada es una de las técnicas de tratamiento radioterápico indicada especialmente para administrar de forma segura y sin dolor dosis precisas de radiación a un tumor, al mismo tiempo que se reduce al mínimo la dosis que recibe el tejido sano de alrededor.

Según explica el Área de Salud, esta técnica permite actuar en localizaciones donde la complejidad anatómica y la proximidad de determinados órganos limitaban anteriormente las posibilidades de actuar con mayor precisión. Lo mismo ocurre con la Arcoterapia Volumétrica Modulada.

El Servicio de Radioterapia participa en los diferentes comités de tumores y, de esta manera, coordina los tratamientos entre el equipo de Radioterapia y los diferentes servicios con patología oncológica del Hospital Can Misses: Oncología Médica, Hematología, Dermatología, Cirugía, Urología, Digestivo y Ginecología, entre otros. Según el Área de Salud, esta coordinación permite “garantizar tiempos adecuados de inicio del tratamiento y ofrecer una alta calidad asistencial”.

El Servicio de Salud de las Islas Baleares ha iniciado los trámites para la contratación del servicio de radioterapia para las islas de Menorca, Ibiza y Formentera para los próximos años.

El nuevo contrato contempla la prestación de ocho técnicas radioterápicas avanzadas, que la nota considera “imprescindibles para garantizar un tratamiento eficaz, seguro y adaptado a las necesidades clínicas actuales”: la radioterapia de conformación tridimensional (3DCRT), la radioterapia de intensidad modulada (IMRT), la Arcoterapia volumétrica de intensidad modulada (VMAT), la radioterapia estereotáctica corporal (SBRT), la radioterapia guiada por la imagen (IGRT) y la braquiterapia de niveles 1, 2 y 3.