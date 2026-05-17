Las bicis toman la plaza

Los viandantes, que se aparten. Aunque la plaza del Parque de Vila y el paseo de Vara de Rey son espacios estrictamente peatonales, algunas excursiones en bici los siguen incluyendo en su ruta. Circulando, claro. Las señales que obligan a bajarse y continuar a pie están ahí, pero parece que solo las leen quienes caminan. Los demás pasan de largo.