Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Planes fin de semanaDron de protección con IAPremios gastronomíaDetenido agresión sexual
instagramlinkedin

El álbum

Las bicis toman la plaza

Las bicis toman la plaza | DI

Las bicis toman la plaza | DI

Los viandantes, que se aparten. Aunque la plaza del Parque de Vila y el paseo de Vara de Rey son espacios estrictamente peatonales, algunas excursiones en bici los siguen incluyendo en su ruta. Circulando, claro. Las señales que obligan a bajarse y continuar a pie están ahí, pero parece que solo las leen quienes caminan. Los demás pasan de largo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents