Alberto del pino, delegado de la Autoridad Portuaria en Ibiza y Formentera: «Lo lógico es que se presenten más empresas al concurso del Club Náutico»

La aprobación del Plan Especial del puerto lleva tres años de retraso. ¿Qué me puede decir del estado de su tramitación?

Acaba de ser enviada una última anotación del Ayuntamiento y está en su mano enviarla al organismo ambiental [del Govern], que mínimo tardará hasta final de año para gestionarlo. Después hay que rebotarlo a Puertos del Estado para que lo apruebe definitivamente, y luego, otra vez al Consell para su aprobación. Como último paso, tiene que pasar de nuevo por el Ayuntamiento.

Resulta interminable... Qué barbaridad.

Diría que podría estar en 2027...

Un año más, vamos.

Pero el año que viene hay elecciones y pueden presentarse más alegaciones... ¡Se pueden alinear todos los astros y tener el plan a final de año! Pero por lo que veo, que esté en 2027 sería un logro. Y cuando se apruebe pueden empezar a salir todos los proyectos previstos en la zona tierra del puerto: la concesión de [el puerto deportivo de] es Botafoc, el aparcamiento subterráneo...

Hasta ahora, sin el Plan Especial, se han tomado grandes decisiones apoyándose en el interés general. ¿No temen que se recurran y se suspendan?

No, no. No se van a anular. Pero se retrasarán las obras previstas, como en el caso de la concesión del espacio del Club Náutico, porque hay una parte en tierra que tendrá que esperar al Plan Especial.

Luego volvemos al Club Náutico...

La licitación [de la adjudicación definitiva] es ya casi inmediata. Fue aprobado el pliego hace una semana escasa y ya está lanzada. Pero todavía no sé cuándo saldrá. Pero en el mes de mayo, seguro.

Insisto, ¿no temen que echen para atrás algunas obras?

No lo creo.

De aprobarse el Plan Especial mañana, ¿qué obra ejecutarían primero?

Creo que la que afecta a esta gran remodelación de la zona puerto ciudad, con el gran aparcamiento. Será un cambio revolucionario. El puerto pasará de ser una zona congestionada a funcionar de verdad, y que ayudará a solucionar problemas como el del aparcamiento.

Volviendo al Club Náutico, a la sociedad de 99 años que perdió su sede en beneficio de Puertos y Litorales Sostenibles. ¿Tiene posibilidades de ganar el próximo concurso?

Como todos los que se presenten y se tomen con cariño la licitación y atiendan a todo lo que contempla. Será muy importante el tema social y sobre todo el deportivo, pero el asunto económico dependerá del respaldo que tengan detrás.

Intuía que sería importante, pero hablamos de una sociedad frente a empresas privadas.

Todo depende del respaldo financiero que logren y les aporte garantías de que pueden llevar a cabo el proyecto.

Como ingeniero y aunque no pueda, olvidándose un poco del cargo que ocupa, ¿no le parece anormal que en un espacio público como el puerto, que pertenece a toda la sociedad, no se dedique más espacio a la náutica social?

No es que no se dedique, es que estamos obligados a promoverla.

Pues no facilitar la continuidad del Club Náutico de Ibiza no parece que siga esa filosofía.

Creo que en este caso ha habido, no sé cómo llamarlo... A veces te descuidas y te relajas. Más que conspiraciones, creo que no esperaban a un recién llegado que fuera capaz de hacerse con la concesión de sus instalaciones.

Pero da la sensación de que la APB es una máquina de hacer dinero que no tiene en cuenta otras sensibilidades.

Si se analizan los expedientes abiertos, el detalle con el que la APB está cuidándolo todo para que tenga un peso no sólo el tema social sino el deportivo de alto nivel, federado, de formación... A ese nivel de detalle no he visto concesiones de otros clubes. Por ejemplo en el mío, en Estepona, donde las concesiones son más asépticas, sin tanto cuidado. Cuando se conozcan los pliegos nos daremos cuenta de que se va en esa dirección. Pero hay que tener en cuenta que hay que respetar al máximo la normativa y que una empresa puede llegar y cumplir todos los requerimientos. Y si es así...

O sea, que puede pasar cualquier cosa.

Lo que no me sorprendería es que se presentaran más empresas al concurso. Ibiza es un puerto atractivo y lo digo porque otras instalaciones, como por ejemplo en Málaga, han despertado un interés tremendo. Donde antes se presentaban dos o tres ahora acuden muchas más empresas. Lo lógico es que se presenten más al concurso en Ibiza.

Al olor del dinero.

Ya no se hacen nuevos puertos ni nuevas marinas y cada vez hay más demanda de amarres.

Llega al cargo tras la renuncia del ingeniero que ganó la plaza porque quitaron la vivienda de las condiciones del contrato, por lo que el cargo ya no era tan atractivo. ¿Tiene ya dónde vivir?

He tenido que buscar y poner en el mercado mi casa de Estepona. Con lo que saque intentaré más o menos compensar el gasto. Esa al menos es la operación que tengo en mente. Pero he viajado tanto por mi trabajo: cada mes una semana en España, otra en Italia y otra en Portugal, que me he acostumbrado. He estado diez años con mi casa de Estepona cerrada porque la empresa me pagaba el alojamiento. Ahora me veo obligado a alquilar.

¿Qué ha encontrado?

Pues un pequeño anexo de una vivienda de apenas 30 metros cuadrados. Pero no necesito más, aunque seguiré buscando. Y quiero implicarme más con Formentera, pasar fines de semana. También llegué en mal momento, al inicio de la temporada, y casi cogí lo primero que se me puso a tiro.

Ya veo que esa provisionalidad en la vivienda no condicionará su estancia en el cargo...

Para nada. Ya sabía todo esto antes de aceptar el cargo. No me puedo quejar y no se me caen los anillos por vivir en 30 metros cuadrados. La vivienda no será lo que determine mi permanencia en el cargo.

Ha sufrido el problema de la vivienda. ¿Cabe la posibilidad de que la APB ofrezca a las instituciones pitiusas las muchas posibilidades de vivienda que puede ofrecer? Me vienen a la cabeza los apartamentos desalojados de Botafoc Ibiza y ese antiguo hotel que se abrió con vivienda para la marinería, en la misma marina. Y la propia sede de la APB... Y es suelo público.

Creo que el problema es más profundo. Soluciones cortoplacistas son sencillas para todos, pero hay que mirar a largo plazo. Plantearnos qué isla queremos. La solución no es construir más...

Pero pueden trabajar con el Consell y los ayuntamientos...

Hay que buscar soluciones, fórmulas. Pero me duele ver que hay mucha vivienda temporal que sólo se ocupa un par de meses, me enciende. Lo que está claro es que no podemos tener el mismo modelo de ciudad y de vivienda que por ejemplo Jaén. Hay que buscar las medidas adecuadas y creo que hay que hacer esfuerzos y que la gente se adapte a lo que hay. No me sentiría mejor viviendo en el piso de la APB de encima de mi oficina. Me da la sensación además que la vivienda, para la gente de fuera, es una cuestión más de estatus social. Mientras se encuentran soluciones definitivas sería bueno destinar edificios que no se utilicen a viviendas. De todas las administraciones.

¿Qué objetivos se marca?

Sobre todo, optimizar todo lo que tiene la APB en Ibiza y Formentera. Darle un uso a las instalaciones que no tienen que esperar al Plan Especial [para desarrollarse]. Me molesta que haya espacios desaprovechados; esta isla no se lo puede permitir.

¿Han notado alguna incidencia en la actividad portuaria como consecuencia de la guerra en Irán, por ejemplo con las escalas de cruceros?

No. La principal incidencia es que se anulan escalas en zonas más cercanas al conflicto...

¿Hay efecto rebote hacia Ibiza?

Tampoco. Los datos que barajamos indican que estabilizamos la actividad de los cruceros. El crucero con el virus que va hacia Canarias [la entrevista se celebró el viernes 8 de mayo] puede tener efectos en el ánimo de los turistas de este segmento, que pueden cancelar.

Hay cierto recelo en Ibiza hacia los cruceros.

Han coincidido varias circunstancias que han creado este malestar. Hay que hacer mucha educación entre las empresas que se encargan de los cruceros para que no repitan siempre el mismo patrón, que no desembarquen a todo el pasaje hacia la ciudad, por ejemplo.

¿Eso es culpa del armador o de la oferta local?

Un poco de todos porque aquí no hemos sido capaces de vender más allá de la ciudad antigua; hay infinidad de opciones, como la maravillosa naturaleza y los hoteles rurales. Aunque tenemos suerte porque vienen cruceros de muy diferente tipo. En un futuro, el paseo nuevo [de la avenida de Joan Carles I] ofrecerá una experiencia nueva.

¿En qué consiste este proyecto?

Tenemos previsto reordenarlo todo, crear un tercer carril... Hasta llegar al Hotel Corso. Se abrirá un proceso participativo junto al Ayuntamiento para que la gente decida por ejemplo a qué se dedican las zonas libres; parques, calistenia...

La línea entre Ibiza y Formentera es una de las más concurridas de Europa. ¿Hay alguna novedad con respecto a ella de cara a este verano?

Es verdad que ahí está la clave de nuestro tráfico y su complicación se localiza entre mayo y octubre porque [los ferris] conviven con cientos de miles de embarcaciones deportivas. El problema no es el tráfico de pasajeros, que está muy ordenado, es que interfiere con él el que está de vacaciones, que se para en medio de la dársena... Y si a eso le sumas que van como van... Hay un tema de seguridad importante.

Que supongo tendrán que analizar con el capitán marítimo.

Sí. Está previsto endurecer el control de la velocidad de las embarcaciones, que hasta ahora no se hacía.

Ya se redujo la velocidad en el interior del puerto.

Pero, ¿cómo compruebas ahora mismo que se cumple?

¿Qué medidas estudian, tal vez instalar radares?

Sí, estamos en ello. Pero hay que estudiar cómo hacerlo, que legalmente sea posible para que luego no te recurran las sanciones. Y quizá este asunto sea de los más importantes, porque impedirá muchos accidentes y sustos.

¿Esta línea puede seguir creciendo?

Los slots están muy acotados y la verdad es que no da para mucho más. Lo que hay que hacer es modernizar y que los barcos sean más sostenibles...

Y evitar que alguna naviera cubra la línea regular de manera encubierta con barcos de excursiones...

Eso hay que perseguirlo. Hay que saber qué tienes en casa para ordenar las actividades. Esto es como el que defrauda.

¿Cuál es su principal preocupación en los puertos de Ibiza y Formentera?

Tal vez optimizar todos los recursos y todas las instalaciones que tenemos. Es el objetivo, que lo que tenemos sea eficaz, que se descongestione y que se perciba que el puerto funciona. Y también me preocupa la conservación de estructuras que cada vez son más viejas. Pero como en todos lados. Hay que mantener incluso antes de crear nuevas infraestructuras. Ahí tenemos el caso de la alta velocidad del tren...

Lío Ibiza se traslada al Hotel Corso. ¿Necesitan el permiso de la APB para las obras o la actividad?

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Pues depende. Si lo hacen todo fuera del dominio público y se quedan en la zona que depende del Ayuntamiento... Pero habrá que ver también cómo están los accesos, porque la entrada a es Botafoc para nosotros es fundamental.