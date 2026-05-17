Alberto del Pino, APB: "Estudiamos instalar radares de velocidad en las aguas del puerto de Ibiza"

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) quiere endurecer este verano el control de la velocidad de las embarcaciones en el puerto de Ibiza, especialmente en el entorno de la línea marítima entre Ibiza y Formentera, una de las más concurridas de Europa.

Así lo ha avanzado el nuevo delegado de la APB en Ibiza y Formentera, Alberto del Pino, en una entrevista con este Diario, en la que reconoce que la seguridad en esta zona es uno de los asuntos que más preocupan al organismo portuario. Del Pino explica que la principal complicación se produce entre los meses de mayo y octubre, cuando los ferris que cubren la línea regular entre las Pitiusas conviven con cientos de miles de embarcaciones deportivas.

Control de velocidad

Según el delegado, el tráfico de pasajeros está "muy ordenado", pero el problema aparece cuando se cruza con el tráfico recreativo. "Interfiere con él el que está de vacaciones, que se para en medio de la dársena... Y si a eso le sumas que van como van... Hay un tema de seguridad importante", señala.

La APB trabaja ya con la Capitanía Marítima para reforzar la vigilancia. Del Pino confirma que está previsto endurecer el control de la velocidad de las embarcaciones, una medida que hasta ahora, según admite, no se aplicaba de forma efectiva. Aunque la velocidad ya se redujo en el interior del puerto, el delegado plantea una cuestión clave: "¿Cómo compruebas ahora mismo que se cumple?".

Entre las medidas que se estudian figura la instalación de radares para controlar la velocidad de las embarcaciones. "Estamos en ello", afirma del Pino, aunque precisa que antes deben analizar cómo implantar el sistema con garantías legales para evitar que las sanciones puedan ser recurridas.

El delegado considera que este asunto es "de los más importantes" porque puede ayudar a evitar "muchos accidentes y sustos" en una zona de tráfico especialmente intenso durante la temporada turística.

"La línea no da para mucho más"

Sobre la posibilidad de que la conexión entre Ibiza y Formentera siga creciendo, Del Pino reconoce que el margen es muy limitado. "Los slots están muy acotados y la verdad es que no da para mucho más", afirma. A su juicio, el futuro de la línea debe pasar más por la modernización de los barcos y por avanzar hacia embarcaciones "más sostenibles" que por aumentar frecuencias.

El delegado también se muestra partidario de perseguir posibles prácticas irregulares, como que alguna naviera pueda cubrir la línea regular de forma encubierta mediante barcos de excursiones. "Eso hay que perseguirlo. Hay que saber qué tienes en casa para ordenar las actividades. Esto es como el que defrauda", concluye.