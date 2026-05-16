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La Policía Local de Ibiza pesca diez positivos en drogas en diversos controles de tráfico

El cuerpo de seguridad también realiza un rastreo en la bahía de Talamanca que resulta en once sanciones

Un control de la Policía Local de Ibiza

Un control de la Policía Local de Ibiza / Policía Local de Ibiza

Redacción Digital

Ibiza

La Policía Local de Ibiza detecta diez positivos en drogas en diversos controles de tráfico realizados durante el día de hoy. Tal y como el cuerpo de seguridad anuncia en un comunicado emitido en redes sociales, de estos diez infractores, tres conducían un VTC y otro, un taxi.

Además, también han contabilizado una prueba de alcoholemia positiva; tres denuncias por infracciones de tráfico que consistieron en uso del móvil al volante y la no utilización del cinturón de seguridad del sistema de retención infantil. Asimismo, los agentes inmovilizaron cuatro vehículos y los trasladaron al depósito municipal.

Rastreos en Talamanca

La actividad de este cuerpo de seguridad no se limita al tráfico y también ha emitido once denuncias en un control del litoral de la bahía de Talamanca. Estas sanciones se dirigieron a una presunta actividad de chárter ilegal, a un exceso de aforo en una embarcación, la navegación sin la titulación requerida e irregularidades en documentación y operaciones de embarque.

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Este operativo se centró en el control de fondeos, zonas de balizamiento y posibles chárter ilegales y la Policía Local contó con la colaboración de la Guardia Civil, el Govern balear y Ports IB. Estos controles continuarán durante todo el verano en diferentes puntos del litoral del municipio para garantizar la seguridad, el respeto al medio ambiente y el cumplimiento de la normativa.

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