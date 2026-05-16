La Policía Local de Ibiza pesca diez positivos en drogas en diversos controles de tráfico
El cuerpo de seguridad también realiza un rastreo en la bahía de Talamanca que resulta en once sanciones
La Policía Local de Ibiza detecta diez positivos en drogas en diversos controles de tráfico realizados durante el día de hoy. Tal y como el cuerpo de seguridad anuncia en un comunicado emitido en redes sociales, de estos diez infractores, tres conducían un VTC y otro, un taxi.
Además, también han contabilizado una prueba de alcoholemia positiva; tres denuncias por infracciones de tráfico que consistieron en uso del móvil al volante y la no utilización del cinturón de seguridad del sistema de retención infantil. Asimismo, los agentes inmovilizaron cuatro vehículos y los trasladaron al depósito municipal.
Rastreos en Talamanca
La actividad de este cuerpo de seguridad no se limita al tráfico y también ha emitido once denuncias en un control del litoral de la bahía de Talamanca. Estas sanciones se dirigieron a una presunta actividad de chárter ilegal, a un exceso de aforo en una embarcación, la navegación sin la titulación requerida e irregularidades en documentación y operaciones de embarque.
Este operativo se centró en el control de fondeos, zonas de balizamiento y posibles chárter ilegales y la Policía Local contó con la colaboración de la Guardia Civil, el Govern balear y Ports IB. Estos controles continuarán durante todo el verano en diferentes puntos del litoral del municipio para garantizar la seguridad, el respeto al medio ambiente y el cumplimiento de la normativa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un atún se da un festín en pleno puerto de Ibiza
- Muere un hombre al precipitarse por un acantilado en el norte de Ibiza
- Digno de una película de terror: así era por dentro el albergue ilegal desalojado en Ibiza
- La noche en Amnesia Ibiza que puso a prueba a una pareja de 45 y 50 años
- Cuatro días de fuga con la furgoneta robada de su trabajo en Ibiza: «Un espectáculo»
- El agresor de la mujer ingresada en el hospital Can Misses de Ibiza la amenazó con 'cortarle el cuello
- Santiago Mollo, feriante: «Es el peor año que hemos vivido nunca en Ibiza Medieval»
- La Justicia, a un paso de cerrar una cantera de Ibiza ubicada en un espacio protegido