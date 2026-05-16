Medio Ambiente
Movilidad en Ibiza: Consell y Govern siguen preparando la limitación de entrada de coches a ses Salines
La administración autonómica debe fijar cuál es la capacidad de aparcamiento en el parque natural
El Consell de Ibiza y el Govern balear están evaluando cuál es la mejor fórmula jurídica para regular la entrada de vehículos en el Parque Natural de ses Salines, una medida con la que también se prevé cerrar algunas de las zonas de aparcamiento existentes en la actualidad en parcelas que "no tienen ningún título habilitante" para destinarse a estos usos, según ha indicado este viernes el vicepresidente del Consell, Mariano Juan, durante la presentación de las obras de seguridad viaria en Sant Francesc.
En estos momentos, el Govern, como titular de las competencias en Medio Ambiente, está redactando el borrador del plan que ha de regular los usos en esta área protegida, con el que deberá fijar los espacios habilitados para estacionar, así como su capacidad máxima, para después aplicar una limitación de entrada. No obstante, Juan ha avanzado que esta medida no va a estar lista para este verano.
Por otra parte, el Consell también contempla en su plan director de carreteras la adecuación de toda la vía de acceso hasta la playa de ses Salines. En esta intervención, aún pendiente de la redacción del proyecto, se prevé dar respuesta a una demanda de los vecinos de la zona para mejorar la seguridad de los viandantes, sobre todo en el estrecho tramo de la carretera que queda rodeado por los estanques salineros, y habilitar una pasarela peatonal.
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