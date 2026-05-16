Llama la atención: las serpientes llegan a los islotes de Ibiza

El alarmante informe sobre la incidencia de las serpientes en los islotes de Ibiza publicado en la revista Ecology, que indica que hasta diez subespecies se han extinguido de sendos islotes como consecuencia de la depredación de la especie invasora. Además, se alerta de que las serpientes de herradura también amenazan la supervivencia de otros animales como aves de pequeño tamaño, murciélagos y otros imprescindibles por ejemplo para la polinización, un proceso esencial para los ecosistemas. El estudio pone en evidencia la magnitud de la amenaza de la entrada en las islas de las serpientes, hace dos décadas a través de las raíces de un árbol importado de la Península por un vivero de la isla.

Llama la atención

La decisión del Ayuntamiento de Sant Josep de multar a quienes compren cualquier mercancía a los vendedores ambulantes que recorren ilegalmente las playas del municipio.

La paralización del balizamiento de las playas de Formentera para esta temporada por el recurso en materia de contratación presentado por una de las empresas que se presentaron al concurso. Estos trabajos deberían haber comenzado el 1 de mayo, fecha oficial de inicio de la temporada.