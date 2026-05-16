Llama la atención: las serpientes llegan a los islotes de Ibiza
La depredación de la especie invasora ha provocado la extinción de hasta diez subespecies en los islotes pitiusos y amenaza a otras especies autóctonas
Redacción
El alarmante informe sobre la incidencia de las serpientes en los islotes de Ibiza publicado en la revista Ecology, que indica que hasta diez subespecies se han extinguido de sendos islotes como consecuencia de la depredación de la especie invasora. Además, se alerta de que las serpientes de herradura también amenazan la supervivencia de otros animales como aves de pequeño tamaño, murciélagos y otros imprescindibles por ejemplo para la polinización, un proceso esencial para los ecosistemas. El estudio pone en evidencia la magnitud de la amenaza de la entrada en las islas de las serpientes, hace dos décadas a través de las raíces de un árbol importado de la Península por un vivero de la isla.
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