"La pregunta es quién va a quedar segundo": los vecinos de Puig d'en Valls en Ibiza se lo pasan bomba en el concurso de fideuá

Un olor reconocible, a la par que persistente, invade Puig d'en Valls este sábado y llega hasta el cartel que anuncia el inicio del pueblo, más cerca de muebles la Fábrica que del polideportivo. Más de cien personas se reúnen al lado del campo de fútbol armados con ollas, sartenes, cazuelas e ingredientes para no solo hacer el plato típico, la fideuá, sino para "fer poble", como afirman algunos de ellos. El objetivo de varios es ganar y el de todos es juntarse, hacer piña, comer y pasárselo bien.

El primer equipo ganador es 'Que cocine él', el segundo 'Nombre de la rosa' y el tercero 'Socorrats'. "Han sido 13 equipos participantes, estaban todos muy igualados, con diferencias de punto mínimos: algunos equipos tenían 75 puntos y el siguiente 73", explica Antoni Marí Marí, uno de los organizadores de las fiestas: "Desde la organización queremos agradecer la participación de todo el mundo".

'Que cocine él' es el nombre del equipo ganador, al que representa Marian Escandell: "Este es nuestro primer año aquí [en el concurso de fideuá], hemos participado en el concurso de arròs de matances de Sant Antoni, en la frita de Sant Jordi y ganamos dos veces el arròs a banda de Sant Antoni", afirma la mujer, "tiene secreto". "Si te lo contara te tendría que matar", bromea el cocinero Julián. "La receta la hemos sacado de Denia, que es de donde es la fideuá originalmente", mantiene el cocinero, y añade ante la pregunta de si cree que pueden ganar: "La pregunta es quién va a quedar segundo".

El equipo Socarrats, los terceros, está representado por Cristina Ayllón, su cocinera, "pero me apoyo en el resto". "Es el segundo año que nos presentamos y el ingrediente principal es el secreto ibérico", comenta, elemento diferencial de otros equipos: "También lleva alcachofa, fideos, tomate...". Esta es la segunda vez que se presentan al concurso. "Como este año la familia no podía acompañarnos, hemos tirado de la colla de amigos", asegura Ayllón.

Algunos no han cocinado nunca fideuá

Uno de los primeros equipos que se avistan es Colla Es Garrot, qformado por María José, Geli, Lola, Álex, Hilario, Elena, David y otros tantos. "Usamos la receta de abuela de siempre: un caldo de pescado hecho a fuego lento, con mucho mimo, luego tenemos un fondo de gambas, sepia, verduritas, alguna seta y el toque de la abuela", asevera María José, la cocinera principal. "A mí me han encargado hacer toda la fideuá", ríe la mujer, aunque confirma que todos aportan su granito de arena: desde servir tentempiés, hasta pintar un cuadro de la colla, hacer la compra, traer cafè caleta, llevar la organización, recoger las cosas... "Ya hemos ganado, solo con estar aquí todos juntos", explica Álex.

Cristian Romanescu, de Es Dimonis, es el cocinero de su equipo junto con otro compañero, y es la primera fideuá que hacen: "Venimos a debutar a lo grande", explica el joven. "Tenemos algo de experiencia en cocina, tanto mi compañero como yo hemos trabajado en el sector", justifica, y cuenta que los ingredientes que usan son: "Rape, un poquito de gambita, fumet, fideos finos, hemos hecho una emulsión de una mayonesa con aceite de gamba, mejillones, almejas... Estamos seguros de que podemos ganar", confirma.

"No vamos a ganar, venimos a comer"

Los integrantes del equipo Spidicerdos se encuentran cortando tomates para el sofregit: "No vamos a ganar, venimos a comer", ríe José Antonio Ramón, uno de los cocineros. "Hacemos fideuá de pescado clásico y también traemos café caleta", explica Carlos Tur, su compañero: "¿Quieres un poco?", ofrece amablemente.

Pep Barruguet tiene como principales cocineros y organizadores a Juan Carlos y a Juanito, que muestran sus vasos personalizados con sus nombres: "Esto es para no hacer tanto desperdicio", comenta Juan Carlos. "Hacemos fideuá de marisco y rape, primero sofríes el marisco, haces el sofregit, pones los fideos y el caldo, que nos lo hace Juan Carlos que es todo un profesional", explica Juanito sobre su receta. "Venimos a participar desde hace tres años que empezó esta feria", afirma Juan Carlos, que cree que hay "muy buen ambiente". "Estar en el pueblo es una manera más para los que no somos de aquí de fer poble", asegura Juan Carlos, original de Sant Carles, mientras que Juanito es de Santa Gertrudis. "Mismo municipio", matiza Juanito.

Jordi Ribas representa a su equipo, los jóvenes de Fideus Torrats, que llevan camisetas personalizadas con un logotipo delante y sus nombres en la espalda. En el fondo con la paella está el cocinero Álex Alemán que hace "una fideuá de marisco y pescado, receta tradicional ibicenca". "Todo es producto local: sepia pescada por los pescadores de aquí, gamba roja ibicenca, cigalas, cangrejos también de aquí", mantiene. "Esta receta la he sacado de la vida, del campo", afirma Alemán. "Estamos aquí todos aportando", justifica Ribas: "Con este material, pienso que tenemos que ganar".

Verduras del huerto

Sa Colla de la Rosa es el equipo de los socialistas del municipio y su cocinero. Mateo Calvet. explica que preparan "fideuá de pescado, hacemos un caldo, hacemos sofrit, usamos solo producto local, para que las barcas de arrastre y los pescadores de Ibiza puedan trabajar y dar a conocer el producto". La receta es suya, familiar: "No tiene ningún secreto, creo que todos seguimos el mismo patrón".

Los equipos T'estim y I love you son grupos amigos. "El año pasado quedamos primero y segundo, y este año también", explica Joan de T'estim, previo al resultado. "Ganamos la última vez porque somos ibicencos y a mí me gusta cocinar", justifica el cocinero Xicu Marcobal: "Me gusta hacer la fideuá con fideo fino". "Tampoco es mucho trabajo la fideuá, lo que más trabajo es traer las cosas hasta aquí", confirma. "Si no volvemos a ganar, venimos a pasar un buen rato con la familia y los amigos, que es lo más importante", considera. "El secreto para ganar es muy fácil, está en el nombre del equipo 'I love you', el amor", comenta el cocinero del equipo exganador Vicent Prats: "Lleva verduras de mi huerto, incluso, y hago cocina ibicenca".

Ita, la cocinera, es la cuñada de Carmen Ventura: "La cocinera es ella y el resto somos las ayudantes", ríe Ventura. Ita afirma que la receta la ha sacado de una amiga de la cuñada, "hace años que la hago". "En tres años no hemos ganado", bromea Ventura sobre si creen que pueden ganar.