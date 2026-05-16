Desarticulados varios grupos criminales que robaban relojes de lujo en Ibiza

La Policía Nacional ha liderado una operación europea contra grupos criminales especializados en el robo de relojes de lujo que ha culminado con 12 detenciones en Nápoles, en una actuación desarrollada con la Polizia di Stato de Italia y la coordinación de EUROPOL. Los arrestados pertenecen a grupos criminales napolitanos especializados en robos violentos de relojes de alta gama en zonas turísticas españolas, entre ellas Ibiza.

Las detenciones se realizaron la madrugada del viernes 15 de mayo en ejecución de órdenes europeas de detención y entrega emitidas por distintas autoridades judiciales españolas contra miembros de organizaciones criminales responsables de numerosos robos violentos cometidos en España durante los últimos años.

Los arrestados forman parte de grupos criminales de origen napolitano conocidos como 'paranzas', especializados en el robo de relojes de alta gama en la vía pública, especialmente en zonas turísticas de ciudades como Marbella, Málaga, Barcelona, Ibiza y Palma, según ha informado la Policía.

Selección de víctimas

Las investigaciones han permitido determinar el funcionamiento de estas organizaciones, integradas habitualmente por entre tres y cinco personas con funciones definidas. Estos grupos planifican sus desplazamientos a España con documentación falsa para los traslados y alojamientos, además de vehículos desplazados desde Italia o alquilados para facilitar su movilidad y la huida.

Una vez en territorio español, seleccionan a sus víctimas en lugares frecuentados por turistas y personas con alto poder adquisitivo, como hoteles, restaurantes, playas o zonas comerciales de lujo. Tras largas vigilancias, uno o varios miembros ejecutan el robo mediante una acción rápida y violenta, arrancando el reloj de la muñeca de la víctima y huyendo de inmediato, habitualmente en motocicleta o scooter.

Después, otros integrantes del grupo se encargan de trasladar los relojes sustraídos fuera de España para introducirlos en canales de receptación internacionales.

Un fenómeno criminal en auge

La Policía Nacional explica que el aumento del valor de los relojes de lujo en el mercado internacional ha favorecido la expansión de este fenómeno criminal por distintos países europeos, hasta convertirlo en “una amenaza transnacional que exige una respuesta policial coordinada”.

En este contexto, la Policía Nacional y las autoridades italianas impulsaron una acción conjunta para actuar directamente en Nápoles, ciudad de origen y residencia de muchos de estos delincuentes, lo que permitió ejecutar de manera simultánea las órdenes judiciales pendientes.

Con las detenciones practicadas en esta operación, ya son 31 los arrestos realizados en el marco de esta investigación en distintos países europeos. La Policía Nacional asegura que esta cifra “evidencia la dimensión internacional del fenómeno y la eficacia de la cooperación policial”.

El cuerpo policial afirma además que “reafirma así su compromiso en la lucha contra la delincuencia itinerante especializada” y destaca “la importancia de la cooperación internacional como herramienta esencial para combatir las organizaciones criminales transnacionales”.