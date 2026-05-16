Arun Mansukhani en Ibiza: "Los líderes deben generar seguridad en lugar de miedo, aportar claridad y fomentar los vínculos frente al individualismo"

Cerca de 150 directivos de empresas de Ibiza y Mallorca participaron este viernes en el foro Ibiza Talent Sunset, una cita organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en el Teatro Pereyra, con el apoyo de CaixaBank, AON y Polarier. El encuentro centró su programa en el talento, su desarrollo y los factores que influyen en su cuidado dentro de las organizaciones.

El vicepresidente de APD Baleares y de Insotel Group, Marcos Marí, abrió el acto con una reflexión sobre la misión que APD mantiene desde hace siete décadas. Marí recordó que la asociación impulsa actividades formativas para ofrecer herramientas útiles a líderes y equipos, pero también defendió la importancia de desconectar de las rutinas exigentes y compartir espacios de relación en un ambiente distendido.

La vicepresidenta de APD Baleares y directora territorial de CaixaBank, María Cruz Rivera, presentó la jornada con un mensaje centrado en el valor de las personas dentro de las empresas. "Hablamos mucho de digitalización, inteligencia artificial o eficiencia, pero más allá de la mirada tecnológica, también son palabras clave la empatía y la capacidad de relacionarnos, porque el principal activo de las empresas lo constituyen las personas", afirmó.

El público durante una conferencia en el teatro Pereyra. / APD

Los saboteadores del talento

La primera ponencia corrió a cargo de Arun Mansukhani, psicólogo clínico y conferenciante, que analizó los principales obstáculos que frenan el talento en los equipos. Mansukhani señaló "el miedo, el estrés y la falta de claridad" como los tres factores que más dificultan el buen funcionamiento de los grupos humanos. Según explicó, estos elementos reducen la capacidad cognitiva y provocan que las personas "rindan menos, piensen peor y pierdan creatividad".

Como respuesta, Mansukhani defendió que "los líderes deben generar seguridad en lugar de miedo, aportar claridad frente a la ambigüedad, fomentar los vínculos frente al individualismo y dar sentido a las tareas". También destacó la necesidad de construir estructuras que permitan autonomía, creatividad e iniciativa. El conferenciante subrayó que este enfoque exige competencias emocionales y habilidades de liderazgo que, "afortunadamente, pueden desarrollarse".

El humorista Dani Delacámara protagonizó la segunda parte del encuentro con su monólogo 'Risiliencia'. En los primeros minutos invitó al público a cantar y, según la nota de APD, "las carcajadas no se hicieron esperar".

Delacámara planteó el humor como una herramienta útil para afrontar los problemas y defendió que, en un mundo imprevisible y "tantas veces absurdo", el sentido del humor resulta "tan necesario como saludable". También puso el acento en la importancia de cuidar el diálogo interior para evitar el autosabotaje y abrir espacio a la risa, con el objetivo de afrontar el día a día "con la mejor energía".

Coferencia de Dani Delacámara / APD

El Teatro Pereyra, escenario del encuentro

El Teatro Pereyra también tuvo un papel destacado en la jornada. Según APD, el espacio aportó "un toque mágico a la velada". Los asistentes elogiaron la renovación del teatro y mostraron interés por su historia, sobre la que conversó Pedro Matutes, propietario del espacio y consejero de APD. Tras las ponencias, los participantes compartieron un cóctel que facilitó el networking entre directivos y representantes empresariales.

La Asociación para el Progreso de la Dirección es una organización empresarial privada, independiente y sin ánimo de lucro. Su misión consiste en impulsar el desarrollo y el liderazgo directivo, además de contribuir al progreso económico y social de España.

Con 70 años de trayectoria, APD reúne a más de 3.000 empresas asociadas. La entidad afirma que constituye "la mayor y más influyente comunidad de directivos en España" y actúa como un espacio de reflexión, conexión e influencia ante los grandes retos empresariales, económicos y sociales.