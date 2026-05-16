Celebraciones
Ibiza vive una fiesta con todo el sabor argentino
El 'Ché, Qué Festival' tiene un gran éxito en su primera edición
La cumbia y el Fernet fueron dos de los grandes protagonistas de la primera edición de ‘Che, Qué Festival’, el primer festival cultural argentino celebrado en Ibiza, que llenó este sábado el parque Marià Villangómez de música, gastronomía y ambiente festivo. La cita reunió a familias, residentes y visitantes en una jornada pensada para disfrutar de las tradiciones argentinas. Durante todo el día sonaron el folclore, el rock nacional, la cumbia y el tango, con actuaciones de diferentes artistas y djs. El sabor argentino también tuvo un papel destacado, con propuestas como choripán, vacío, empanadas y asado, además de mercadillo, actividades y arte en vivo en una jornada que convirtió el parque en un pequeño rincón argentino en pleno corazón de Ibiza.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un atún se da un festín en pleno puerto de Ibiza
- Muere un hombre al precipitarse por un acantilado en el norte de Ibiza
- Digno de una película de terror: así era por dentro el albergue ilegal desalojado en Ibiza
- La noche en Amnesia Ibiza que puso a prueba a una pareja de 45 y 50 años
- Cuatro días de fuga con la furgoneta robada de su trabajo en Ibiza: «Un espectáculo»
- El agresor de la mujer ingresada en el hospital Can Misses de Ibiza la amenazó con 'cortarle el cuello
- Santiago Mollo, feriante: «Es el peor año que hemos vivido nunca en Ibiza Medieval»
- La Justicia, a un paso de cerrar una cantera de Ibiza ubicada en un espacio protegido