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Ibiza vive una fiesta con todo el sabor argentino

El 'Ché, Qué Festival' tiene un gran éxito en su primera edición

Descubre todas las fotos de la fiesta cultural de Argentina

Descubre todas las fotos de la fiesta cultural de Argentina

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Descubre todas las fotos de la fiesta cultural de Argentina / Vicent Marí

Redacción Digital

Ibiza

La cumbia y el Fernet fueron dos de los grandes protagonistas de la primera edición de ‘Che, Qué Festival’, el primer festival cultural argentino celebrado en Ibiza, que llenó este sábado el parque Marià Villangómez de música, gastronomía y ambiente festivo. La cita reunió a familias, residentes y visitantes en una jornada pensada para disfrutar de las tradiciones argentinas. Durante todo el día sonaron el folclore, el rock nacional, la cumbia y el tango, con actuaciones de diferentes artistas y djs. El sabor argentino también tuvo un papel destacado, con propuestas como choripán, vacío, empanadas y asado, además de mercadillo, actividades y arte en vivo en una jornada que convirtió el parque en un pequeño rincón argentino en pleno corazón de Ibiza.

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