Detenido por un 'simpa' en Sant Joan un hombre buscado por un juzgado de Tarragona

La Policía Local de Sant Joan ha detenido a un hombre buscado por la justicia en Tarragona por abandonar presuntamente un establecimiento de restauración sin abonar la cuenta. El Ayuntamiento señala en una nota de prensa que los agentes confirmaron la existencia de la orden judicial pendiente sobre el individuo y lo arrestaron. Asimismo, el hombre de nacionalidad senegalesa fue citado para comparecer ante la autoridad judicial como presunto autor de un delito leve de estafa.

Por otra parte, el cuerpo de seguridad recientemente localizó a varias personas sospechosas de allanar una vivienda situada en Cala Xarraca. Los agentes intervinieron en el lugar tras recibir una alerta del residente del domicilio, cuyas cámaras de seguridad habían detectado movimientos sospechosos en el interior de la vivienda. De forma inmediata, tres patrullas se desplazaron hasta el lugar, comprobando que se había accedido al inmueble a través de una ventana, aunque en ese momento no se encontraba ninguna persona en el interior.

La investigación de los hechos

A partir de la descripción física y de vestimenta facilitada mediante las imágenes del sistema de videovigilancia, los agentes iniciaron labores de patrullaje preventivo por distintas calas y zonas próximas. Fruto de estas actuaciones, la Policía Local localizó a varias personas cuyas características coincidían con las descritas, las identificaron y realizaron las diligencias oportunas para el esclarecimiento de los hechos.

La Jefatura de la Policía Local de Sant Joan destaca la rápida actuación de los agentes y la colaboración ciudadana, elementos fundamentales para garantizar una respuesta eficaz y coordinada ante este tipo de incidencias. El cuerpo informa de que realiza diariamente labores de prevención, vigilancia y seguridad ciudadana en todo el municipio y refuerza la coordinación con los distintos cuerpos y autoridades judiciales.