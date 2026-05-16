El curso de sexto A del colegio L’Urgell gana el primer premio del concurso Sant Josep Net i Sostenible 2026

Los alumnos de sexto A del colegio L’Urgell se llevaron el concurso Sant Josep Net i Sostenible 2026, que se celebró este viernes 15 de mayo en el auditori Caló de s’Oli, y el primer premio, valorado en 2.000 euros. El Ayuntamiento de Sant Josep indica en una nota de prensa que en segunda posición quedó el grupo de sexto B de Can Raspalls, que se hizo con un premio de 1.500 euros. El tercer lugar, recompensado con 1.000 euros, fue para Can Guerxo. Además, el cuarto premio, valorado en 900 euros, fue a parar a sexto A de Es Vedrà y el quinto, de 760 euros, para sexto B de L’Urgell. Todas las cantidades económicas irán destinadas a los grupos escolares participantes para el desarrollo de proyectos educativos.

En cuanto a los premios accésit, fueron reconocidos los centros Virgen María de las Nieves, los dos sextos del Sant Jordi, el colegio Ses Planes, sexto B de Es Vedrà y sexto A de Can Raspalls, que recibieron 640 euros cada uno en reconocimiento a aspectos como la originalidad de la propuesta, el trabajo de la maqueta o la capacidad educativa de la exposición.

Concienciar sobre el medio ambiente

El certamen tuvo como tema el cambio climático y que se propone fomentar la conciencia ambiental entre el alumnado. Además, tiene como objetivo profundizar en el conocimiento de los efectos del calentamiento global sobre el territorio, especialmente en un entorno insular como el de Ibiza. Por ello, los trabajos presentados permanecerán expuestos en la sala de exposiciones del auditorio durante todo el fin de semana para que las familias y la ciudadanía puedan visitar la labor realizada.

A través de esta iniciativa, los estudiantes han trabajado durante todo el curso en el análisis de las causas y consecuencias del cambio climático y en la elaboración de posibles soluciones y estrategias de adaptación desde el ámbito municipal. Para hacerlo, cada grupo ha elaborado una maqueta artística y una presentación audiovisual con sus propuestas. La concejala de Educación de Sant Josep, María José Ríos, valoró el trabajo de los participantes: "Este es vuestro último gran trabajo en equipo antes de empezar una nueva etapa apasionante: el instituto. Sant Josep Net es especial y mágico precisamente por eso, porque representa vuestro gran proyecto de despedida, compartiendo ideas, aprendizajes y propuestas con los compañeros y compañeras que os han visto crecer".