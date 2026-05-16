Ibiza se solidariza con Palestina y la Summud Global Flotilla

La Plataforma de Solidaridad con el Pueblo Palestino (Ibiza con Palestina) y vecinos de ses Figueretes conmemoraron este sábado el aniversario del desplazamiento de más de 700.000 palestinos de sus tierras para crear el estado de Israel en los hechos conocidos como la Nakba (‘catástrofe’), ocurrida el 15 de mayo de 1948. Según indica la organización en un comunicado, la plaza Julià Verdera acogió una "mañana en familia" en la que colocó decenas de banderas palestinas y múltiples carteles. Además, desplegó pancartas con lemas en apoyo a Palestina y a la Sumud Global Flotilla, "que un año más sigue rumbo a Gaza con ayuda humanitaria para romper el bloqueo impuesto por Israel".

Los asistentes disfrutaron de talleres plásticos y culturales y degustaron comida típica árabe al son de animados ritmos de los diversos artistas. Los niños del barrio presentaron una emotiva escenificación de lo que es la vida cotidiana de los más pequeños de Gaza, cuyos juegos son interrumpidos por los sonidos de las bombas. Según la Plataforma, este evento solidario sirvió para recalcar que la catástrofe persiste, ya que Israel avanza con su "campaña genocida de limpieza étnica y ocupación ilegal ante la pasividad del mundo entero".

Denuncias a Israel

Los organizadores indican que conmemorar la Nakba no es solo recordar lo que ocurrió en 1948, sino también denunciar que ese proceso de "colonización, limpieza étnica y apartheid persiste hasta hoy. Es un llamamiento a la conciencia y a la solidaridad con el pueblo palestino en su lucha por justicia, dignidad y derecho al retorno. Por ello se propone dar voz al pueblo palestino y exigir el fin del genocidio que hoy continúa, el fin del colonialismo sionista, la limpieza étnica y el apartheid ejercidos contra el pueblo palestino y el derecho al retorno de todas las personas refugiadas palestinas".

La Plataforma de Solidaridad con el Pueblo Palestino recordó que el 15 de mayo, "mientras los palestinos conmemoran la Nakba, los israelíes celebraban el ‘día de Jerusalén’" y "el ejército de Israel mató a tiros a un joven en Cisjordania por "tirar piedras"". Además, ese día "colonos israelíes prendieron fuego a la mezquita de Cisjordania bajo gritos de "¡Muerte a todos los árabes!"". También indicó que el 15 de mayo llegaron "noticias de 155 personas palestinas asesinadas por Israel en Gaza, sobre todo mujeres y niños" y que se contabilizaron "2.951 muertes y casi 900 personas heridas en Líbano desde que en marzo, a pesar de un alto al fuego, se intensificaron los ataques de Israel".

En el lugar de la conmemoración, se creó un ambiente "a la vez reivindicativo, ameno y sobre todo solidario entre residentes de la isla y turistas que pararon para apoyar". La Plataforma agradece a todos y todas que asistieron además de los voluntarios que colaboraron. Agradecimientos especiales a la Asociación Sociocultural al Yabisah, La AAVV de Figueretes, el grupo de percusión Bio-lentes y lxs artistas, Iggi & Arzur y Pilar Itaka. Además, destaca el apoyo del Ayuntamiento de Ibiza, que cedió el lugar y el mobiliario.