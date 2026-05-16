Amor entre Fogons: el IES Isidor Macabich fomenta la convivencia familiar a través de la cocina de Ibiza

El IES Isidor Macabich celebró este viernes la cuarta edición de 'Amor entre Fogons', una jornada gastronómica y educativa que organizó el alumnado de Primero de Formación Profesional Básica de Cocina con motivo del Día Internacional de la Familia, una acontecimiento que promueve la ONU.

El Departamento de Hostelería y Turismo del centro impulsó esta iniciativa, que invita a las familias del alumnado a cocinar junto a sus hijos e hijas, amigos y familiares. La actividad transformó el aula taller en un espacio de convivencia, aprendizaje y encuentro intergeneracional a través de la gastronomía.

La cocina de la Escuela de Hostelería de Ibiza. / IES Isidor Macabich

Recetas tradicionales y diversidad cultural

Durante la jornada participaron padres, madres, abuelos, tíos, primos y otros familiares, que elaboraron recetas tradicionales y platos representativos de distintas culturas. Según la nota, la actividad busca reforzar valores como la integración, la diversidad y la participación comunitaria.

El evento contó además con la colaboración del alumnado del Grado Medio de Imagen y Sonido, que realizó toda la producción audiovisual y la cobertura técnica de la actividad. Esta participación aportó al proyecto un carácter interdisciplinar y colaborativo, según el comunicado.

El Departamento de Hostelería y Turismo del centro impulsó esta iniciativa. / IES Isidor Macabich

Dentro de las distintas situaciones de aprendizaje y proyectos que el alumnado de Formación Profesional Básica de Cocina desarrolla a lo largo del curso, 'Amor entre Fogons' mantiene, según la nota, su lugar como "una de las iniciativas más valoradas y esperadas tanto por las familias como por el propio alumnado, por su capacidad para unir educación, gastronomía, amor y convivencia".

El comunicado también destaca que esta celebración "fomenta la implicación de las familias en la vida educativa y fortalece los vínculos entre alumnado, profesorado y comunidad escolar".

'Amor entre Fogons' refleja el "compromiso del centro con una educación inclusiva, participativa y conectada con los valores sociales y humanos que promueve el Día Internacional de la Familia", destacan.