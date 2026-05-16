El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, acudirá a una audiencia con el rey Felipe VI
El monarca recibirá a la Asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España con motivo de la conmemoración del Día Internacional del patrimonio Mundial
El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, formará parte de la delegación de la Asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España a la que recibirá el rey Felipe VI en una audiencia. El Ayuntamiento transmite un comunicado emitido por la Casa Real que el motivo de este encuentro organizado en el Palacio Real de El Pardo es la conmemoración del Día Internacional del Patrimonio Mundial.
El grupo trabaja en la conservación, promoción turística y defensa de las 15 ciudades miembros inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda. Los cascos históricos de las 15 ciudades han sido reconocidos como lugares de Valor Universal Excepcional por la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.
Dentro de la asociación, las localidades fundadoras que participaron en el acto de constitución del grupo en el año 1993 fueron: Ávila, Cáceres, Salamanca, Santiago de Compostela, Segovia y Toledo. Posteriormente y de forma sucesiva, ingresaron en el grupo las siguientes ciudades que también forman parte de la asamblea: Córdoba (1996), Cuenca (1998), Alcalá de Henares (2000), San Cristóbal de La Laguna (2002), Ibiza/Eivissa (2002), Tarragona (2006), Mérida (2006), Baeza (2014) y Úbeda (2014).
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