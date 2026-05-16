Entidades ecologistas, agrarias y empresariales reclaman por unanimidad "límites efectivos" al crecimiento de Ibiza

Las entidades ecologistas, agrícolas y empresariales de la Mesa de Diálogo del Agua de Ibiza han acordado por unanimidad reclamar límites efectivos al crecimiento de la isla como condición indispensable para garantizar la sostenibilidad hídrica y ambiental, según informa la Aliança per l'Aigua en un comunicado.

La Mesa de Diálogo del Agua, impulsada por la Aliança per l'Aigua, tuvo lugar este viernes 15 de mayo en la sede de Pimeef, el mismo espacio que acogió la primera edición hace diez años. El encuentro, que coincidió con el décimo aniversario de este espacio de participación, reunió a más de 30 representantes de organizaciones ecologistas, del sector primario y agrícola, del tejido empresarial y turístico, de empresas gestoras del agua y de administraciones locales.

Consenso contra el crecimiento sin límites

El acuerdo más relevante de la jornada fue el posicionamiento "unánime" de todas las entidades participantes en favor de establecer límites efectivos al crecimiento de la isla. La Aliança per l'Aigua sostiene que esta unanimidad “refleja una creciente conciencia compartida” sobre el impacto de la presión urbanística y la masificación turística en la sobreexplotación de los acuíferos y en la capacidad de Ibiza para sostener la presión humana actual.

En esta misma línea, las entidades también mostraron su rechazo a la ampliación del aeropuerto de Ibiza. Según señalaron durante la reunión, un aumento de la capacidad aeroportuaria implicaría más presión sobre los recursos hídricos y sobre el territorio insular, “en contradicción con los objetivos de sostenibilidad que persigue el Pacto Insular del Agua”.

Revisión del Pacto Insular del Agua

El eje central de esta edición fue la revisión del cumplimiento del Pacto Insular del Agua, el acuerdo que suscribieron todos los partidos políticos con representación en la isla de Ibiza. La jornada abrió un doble proceso de trabajo: por un lado, un período de consulta a las entidades sociales, ambientales y empresariales para formular nuevas medidas que refuercen y actualicen el Pacto; por otro, un período de rendición de cuentas por parte de las administraciones competentes, que deberán evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos.

La Aliança per l'Aigua sostiene que este mecanismo de seguimiento refuerza el carácter vinculante del Pacto y sitúa a la Mesa como un espacio para promover la transparencia y la exigencia institucional en materia de gestión del agua.

Durante la sesión, las entidades participantes volvieron a reclamar a las administraciones competentes que aceleren las actuaciones de control sobre los grandes consumidores de agua, que maximicen el uso del agua desalada y que desarrollen proyectos para cerrar el ciclo del agua mediante el aprovechamiento de agua regenerada, tanto para usos agrícolas como para la recarga de acuíferos.

Desalación, turismo y urbanismo

En el debate sobre nuevas infraestructuras hídricas, gran parte de las entidades conservacionistas insistió en que, antes de ampliar la capacidad de desalación de la isla, Ibiza debe fijar límites a la masificación turística y al crecimiento urbanístico. A su juicio, el crecimiento urbanístico debe depender de la capacidad actual de garantizar la suficiencia hídrica con los recursos disponibles.

La Mesa también abordó la necesidad de avanzar en soluciones de base natural para reducir el riesgo de inundaciones, como la restauración de humedales y torrentes, la renaturalización de espacios degradados y la aplicación de medidas agroforestales que favorezcan la infiltración del agua en episodios de lluvias intensas.

Con motivo del décimo aniversario, la jornada arrancó con una charla magistral de Leandro del Moral, catedrático de Ordenación del Territorio de la Universidad de Sevilla y miembro fundador de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Su intervención abordó la experiencia de la Mesa Social del Agua de Andalucía y la importancia de la planificación hidrológica como herramienta estratégica frente a la crisis hídrica.

Del Moral subrayó la importancia de esta Mesa de Diálogo como instrumento para potenciar la participación activa de la sociedad civil en la planificación hidrológica. También destacó su valor ante la falta de espacios de participación presenciales y de frecuencia anual por parte de la administración autonómica competente en materia de agua. En este sentido, señaló que iniciativas como la Mesa de Ibiza “llenan un vacío institucional relevante” y ayudan a que entidades sociales y sectores económicos cuenten con un canal de comunicación y debate con las administraciones públicas competentes.

Entidades participantes

En esta edición participaron, del ámbito conservacionista y social, Amics de la Terra, Associació de Defensa de l’Aigua, IbizaPreservation, Institut d'Estudis Eivissencs, Salvem Sa Badia, Caseta Verda, Voluntaris d’Eivissa y Col·legi Oficial de Arquitectes.

Del sector primario y agrícola asistieron representantes de las cooperativas agrícolas de Sant Antoni y Agroeivissa, así como la Associació de Propietaris Forestals, Associació Rafal Trobat y la Associació de Productors d'Agricultura Ecològica d'Eivissa i Formentera.

Del sector económico participaron la Federació de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef), que acogió la reunión en su sede, la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera, el Clúster d’Indústria Química de les Illes Balears, Aqualia, Facsa y la Associació de Piscines Naturalitzades.

Por parte de la administración local asistieron los concejales de Medio Ambiente de los municipios de Ibiza, Santa Eulària y Sant Antoni, así como el conseller insular de Medio Ambiente del Consell de Ibiza. En esta ocasión, los responsables en materia de agua del Govern balear excusaron su ausencia.