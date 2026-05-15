Campaña Mayo
Ushuaïa Ibiza
Tomorrowland convierte Ibiza en otro mundo
Tomorrowland y Dimitri Vegas & Like Mike regresan el miércoles 20 de mayo a Ushuaïa Ibiza con una nueva entrega de Planaxis, una de las residencias más espectaculares de la temporada. Inspirada en el universo submarino de Tomorrowland, la producción transformará el escenario en un paisaje oceánico inmersivo, con visuales monumentales, tecnología y fantasía bajo el cielo de Ibiza. Dimitri Vegas & Like Mike liderarán la noche con sus potentes sets de big room, remixes y drops multitudinarios. El lineup contará también con Oliver Heldens, Kevin de Vries, Tungevaag y Tom Zeta. Una cita que une espectáculo visual y música electrónica.
- Un atún se da un festín en pleno puerto de Ibiza
- Muere un hombre al precipitarse por un acantilado en el norte de Ibiza
- Crece un nuevo poblado chabolista en un terreno para VPO en Ibiza
- Digno de una película de terror: así era por dentro el albergue ilegal desalojado en Ibiza
- La noche en Amnesia Ibiza que puso a prueba a una pareja de 45 y 50 años
- Cuatro días de fuga con la furgoneta robada de su trabajo en Ibiza: «Un espectáculo»
- Fallece Pascal Bonomo, el decano de las artes marciales y la musculación en Ibiza
- En la UCI un joven británico tras caerse de un hotel en Sant Antoni