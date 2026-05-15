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Ushuaïa Ibiza

Tomorrowland convierte Ibiza en otro mundo

El escenario de Ushuaïa Ibiza con la decoración de Tomorrowland. | TNL

El escenario de Ushuaïa Ibiza con la decoración de Tomorrowland. | TNL

Redacción Ibiza

Tomorrowland y Dimitri Vegas & Like Mike regresan el miércoles 20 de mayo a Ushuaïa Ibiza con una nueva entrega de Planaxis, una de las residencias más espectaculares de la temporada. Inspirada en el universo submarino de Tomorrowland, la producción transformará el escenario en un paisaje oceánico inmersivo, con visuales monumentales, tecnología y fantasía bajo el cielo de Ibiza. Dimitri Vegas & Like Mike liderarán la noche con sus potentes sets de big room, remixes y drops multitudinarios. El lineup contará también con Oliver Heldens, Kevin de Vries, Tungevaag y Tom Zeta. Una cita que une espectáculo visual y música electrónica.

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