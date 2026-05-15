Todo lo que tienes que saber sobre la fiesta NOW HERE

Paco Osuna y Andres Campo protagonizan este domingo una noche clave en Hï Ibiza con un takeover especial de NOW HERE. El Theatre acogerá la propuesta de Paco Osuna, que celebra su quinta temporada en el club con una experiencia centrada en la conexión entre música, energía y pista. Su set híbrido live y dj estará acompañado por Enzo Siragusa B2B Archie Hamilton, Iglesias B2B RSQUARED y Melanie Ribbe B2B Chris Di P. En la Club Room, Andres Campo desplegará su techno junto a Len Faki, Future.666 y Luxi Villar. El Wild Corner by PANDORA completará la noche con DJ Oliver, en una cita imprescindible.