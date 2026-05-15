El fin de semana arranca con lluvias en Ibiza y Formentera

El fin de semana en Ibiza estará marcado por la estabilidad meteorológica y el predominio del sol, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), después de un viernes con lluvias que a partir de mediodía podrían ser ocasionalmente fuertes e ir acompañados de tormenta.

La previsión apunta así a un viernes inestable, con cielos cubiertos, lluvia y posibilidad de tormenta entre las 12 y las 18 horas. La probabilidad de precipitación será del 70% entre las 6 y las 12 horas, del 100% entre las 12 y las 18 horas y bajará al 10% entre las 18 y las 24 horas. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 21 grados. El viento soplará de sureste por la mañana, con una velocidad de 10 kilómetros por hora, de suroeste por la tarde, con 5 kilómetros por hora, y de noroeste al final del día, con 15 kilómetros por hora. El índice ultravioleta máximo será de 7.

Jornadas soleadas el resto del fin de semana

El sábado se espera una jornada soleada en Ibiza, sin probabilidad de lluvia durante todo el día. Las temperaturas se situarán entre los 12 y los 22 grados, con viento de noroeste de 15 kilómetros por hora tanto durante la primera mitad de la jornada como entre las 12 y las 24 horas. El índice ultravioleta máximo subirá hasta 8.

Para el domingo, la Aemet prevé cielos con sol y algunas nubes. La probabilidad de precipitación será del 30% entre las 00 y las 12 horas y del 20% entre las 12 y las 24 horas. Las temperaturas estarán entre los 13 y los 21 grados, con viento de componente sur de 15 kilómetros por hora. El índice ultravioleta máximo será de 7. La Aemet no recoge avisos meteorológicos activos para Ibiza y Formentera durante los tres días.