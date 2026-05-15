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Sant Antoni une a personas mayores y con necesidades de apoyo en la jornada ‘Connectant somriures’

La actividad, organizada por Aspanadif, Adima, Ibiza Baila y el Hotel TRS Ibiza, ha contado con la colaboración del Ayuntamiento y la participación del Aula de Terapia municipal

Participantes en la jornada 'Conectant Somriures'

Participantes en la jornada 'Conectant Somriures' / ASA

Redacción Ibiza

Ibiza

La concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sant Antoni ha colaborado en la mañana de este viernes en la jornada ‘Connectant somriures’, una actividad dedicada a las personas mayores y a las personas con necesidades de apoyo.

Una de las actividades de la jornada

Una de las actividades de la jornada / ASA

La iniciativa ha sido organizada por Aspanadif, Adima, Ibiza Baila y el Hotel TRS Ibiza, con el objetivo de crear un espacio de integración y facilitar la interrelación entre ambos colectivos a través de propuestas de ocio, convivencia y bienestar.

Durante la jornada se han desarrollado actividades de tiempo libre, sesiones de baile y espacios de relajación, impartidos por profesionales de las entidades participantes y por voluntarios del Hotel TRS Ibiza. Además, se ha ofrecido una charla sobre la importancia de la responsabilidad social corporativa.

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Baile durante la jornada

Baile durante la jornada / ASA

La actividad también ha contado con la participación de las usuarias del Aula de Terapia municipal, que se han sumado a una propuesta pensada para fomentar la inclusión, el acompañamiento y la creación de vínculos entre personas de distintos colectivos.

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