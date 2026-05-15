Sant Antoni une a personas mayores y con necesidades de apoyo en la jornada ‘Connectant somriures’

La concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sant Antoni ha colaborado en la mañana de este viernes en la jornada ‘Connectant somriures’, una actividad dedicada a las personas mayores y a las personas con necesidades de apoyo.

Una de las actividades de la jornada / ASA

La iniciativa ha sido organizada por Aspanadif, Adima, Ibiza Baila y el Hotel TRS Ibiza, con el objetivo de crear un espacio de integración y facilitar la interrelación entre ambos colectivos a través de propuestas de ocio, convivencia y bienestar.

Durante la jornada se han desarrollado actividades de tiempo libre, sesiones de baile y espacios de relajación, impartidos por profesionales de las entidades participantes y por voluntarios del Hotel TRS Ibiza. Además, se ha ofrecido una charla sobre la importancia de la responsabilidad social corporativa.

Baile durante la jornada / ASA

La actividad también ha contado con la participación de las usuarias del Aula de Terapia municipal, que se han sumado a una propuesta pensada para fomentar la inclusión, el acompañamiento y la creación de vínculos entre personas de distintos colectivos.