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Sant Antoni busca una empresa para gestionar los "peligrosos" envases del ‘gas de la risa’

El Ayuntamiento licita por 61.120 euros anuales el servicio de retirada y tratamiento de estos recipientes de óxido nitroso

Botellas de óxido nitroso

Botellas de óxido nitroso / Guardia Civil

Redacción Ibiza

Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha sacado a licitación el contrato para la gestión de los envases de óxido nitroso, conocido popularmente como ‘gas de la risa’, que sean retirados o aprehendidos en el municipio. El contrato tendrá una duración máxima de dos años y cuenta con un presupuesto de licitación de 61.120,02 euros anuales, IVA incluido. Aunque estos envases ya venían siendo gestionados a través de empresas especializadas, el Consistorio formaliza ahora la contratación para garantizar la continuidad del servicio y asegurar que se realiza con "todas las garantías técnicas, ambientales y de trazabilidad", según un comunicado de prensa.

El Ayuntamiento recuerda que estos recipientes están considerados "residuos peligrosos", por lo que no pueden ser tratados dentro del circuito ordinario del servicio público de recogida. Su retirada y tratamiento requieren la intervención de un gestor autorizado.

El servicio contempla la gestión integral de los envases retirados por medios municipales, así como de aquellos que puedan derivarse de las distintas infraestructuras insulares de gestión de residuos vinculadas al municipio. Las actuaciones se desarrollarán principalmente en espacios asociados al servicio municipal de recogida y limpieza, dependencias policiales, estaciones de transferencia y puntos limpios.

Garantizar el control de los residuos

La empresa adjudicataria deberá instalar y suministrar recipientes homologados para el almacenamiento temporal de estos envases a presión, adaptados a las características y al espacio disponible en cada emplazamiento. Además, cada recipiente tendrá que contar con un sistema de identificación mediante un código propio para garantizar el control y seguimiento de los residuos.

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Con esta licitación, Sant Antoni refuerza las medidas de control sobre un residuo poco habitual, pero cada vez más visible, asociado al uso del óxido nitroso y que requiere una gestión específica para evitar riesgos ambientales y de seguridad.

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